Politistii au oprit intamplator un barbat care avea aproape o jumatate de kilogram de canabis in masina. Cum l-au descoperit

Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis AGERPRES, vineri, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Buzau au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a unui inculpat, pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc in forma continuata."In cauza s-a retinut faptul ca, joi, in timp ce se aflau in exercitarea atributiunilor de serviciu, lucratorii de politie din cadrul Sectiei de politie rurala Merei au oprit in trafic un autoturism. In timpul legitimarii conducatorului auto, un lucrator de politie a observat pe bancheta din spate un recipient din plastic, ce continea materie vegetala de culoare verde specifica genului canabis. In urma verificarilor, s-a stabilit faptul ca respectivul recipient continea cantitatea de aproximativ 400 de grame de canabis", se precizeaza in comunicat.CITESTE SI: Fata de 17 ani, vedeta topless a unui club de striptease. Procurorii DIICOT au gasit-o din cauza unei sticle de sampanie prea scumpe Sursa citata mentioneaza totodata ca vineri procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Buzau impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul SCCO Buzau au efectuat patru perchezitii domiciliare, pe raza judetului Buzau si a municipiului Bucuresti, in urma carora au fost ridicate parti componente ale unei instalatii necesare pentru asigurarea unei culturi de canabis, 24 ghivece cu radacini de plante taiate, resturi de materie vegetala cu miros intepator si aspect specific plantei canabis, precum si 69 de ghivece cu plante de canabis in stare incipienta de dezvoltare.DIICOT informeaza ca sambata Tribunalul Buzau a dispus arestarea preventiva a inculpatului, pentru o perioada de 30 de zile.