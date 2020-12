Noua cetateni din Afganistan si Maroc au fost depistati la granita cu Ungaria

"In ultimele 24 de ore, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontierei Nadlac, judetul Arad, au depistat in urma actiunilor derulate in zona de competenta, noua cetateni din Afganistan si Maroc, care, folosind diferite metode, au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 23.12.2020, in jurul orei 15.15, politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac - I.T.P.F. Oradea au depistat, la aproximativ 20 de metri fata de linia de frontiera cu statul vecin, trei persoane care se indreptau pe jos, spre teritoriul Ungariei.Cei trei cetateni straini au fost preluati si transportati la sediul Sectorului P.F. Nadlac II, pentru cercetari. In cadrul verificarilor preliminare, politistii de frontiera au stabilit ca sunt cetateni din Maroc, cu varste cuprinse intre 18 si 23 de ani", arata un comunicat de presa al Politiei de Frontiera Romana.De asemenea, in noaptea de miercuri spre joi, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera pe sensul de iesire din tara, un cetatean turc, in varsta de 56 de ani, conducand un ansamblu rutier inmatriculat in Turcia. Soferul transporta dulapuri metalice pe ruta Turcia-Germania, mai spune sursa citata."In urma analizei de risc specifice, politistii de frontiera au procedat la efectuarea controlului amanuntit al mijlocului de transport . Astfel, in interiorul semiremorcii au fost descoperite, ascunse in compartimentul marfa, sase persoane. In cadrul verificarilor preliminare, politistii de frontiera au stabilit ca sunt cetateni din Afganistan, doi minori, in varsta de 15, respectiv 16 ani, si trei adulti, cu varste cuprinse intre 18 si 22 de ani, solicitanti de azil in Romania. Politistii de frontiera efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de tentativa de trecere ilegala a frontierei de stat pentru cetatenii straini, si de trafic de migranti pentru soferul turc, urmand ca la finalizare sa fie dispuse masurile legale care se impun", arata sursa mentionata.Citeste si https://ziare.com/pnl/stiri-pnl/presedintele-senatului-initiaza-procedura-pentru-trecerea-la-parlament-unicameral-cu-300-de-alesi-1652516