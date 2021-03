Politistii de la Serviciul de Actiuni Speciale, trimisi sa sparga o petrecere la care participau 12 persoane

Politistii au fost sesizati de un barbat care a sunat la 112 si a sesizat organizarea petrecerii private fara respectarea normelor de protectie sanitara."La fata locului politistii au identificat 12 persoane participante, inclusiv organizatorul evenimentului. In urma activitatilor desfasurate, politistii Ilfoveni au aplicat 12 de sanctiuni contraventionale conform Legii 55/2020, cu amenzi in valoare de 8000 de lei, din care o sanctiune a fost aplicata organizatorului, in valoare de 2000 de lei", anunta Politia Ilfov.