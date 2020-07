Politistii de la Serviciul Omoruri al Politiei Capitalei care au fost raniti intr-un accident in Caras-Severin, in timp ce erau in misiune, au fost externati

Masina politistilor agatata de un TIR condus de un bulgar

Astfel, medicii din Caransebes au decis ca acestia sa fie externati.Sursele Ziare.com au arata ca cei doi politisti de la Serviciul Omoruri erau in misiune, in zona, mai exact faceau audieri in dosarul deschis in rem privind interventia la incendiul de la Colectiv.Mai multi pompieri ar urma sa fie audiati in acest dosar, dupa ce in spatiul public au aparut la finalului anului 2019 imagini care surprind interventia in noaptea tragediei.Potrivit unei informari transmise, miercuri, de Parchetul de pe langa Tribunalul Caras-Severin, accidentul s-a produs, marti, in jurul orei 11.20, iar apelul la 112 a fost inregistrat la 11.27.Soferul unui TIR care circula pe DN6, pe directia Orsova-Caransebes, la kilometrul 431 + 150 de metri in afara comunei Armenis, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, carosabilul fiind umed, iar intr-o curba usoara la dreapta a derapat, agatand cu partea stanga-spate a semiremorcii autoturismul Duster in care se aflau cei doi politisti.In urma accidentului, un agent si un inspector de la Politia Capitalei, Serviciul Omoruri, au fost raniti usor, insa au fost dusi la Spitalul Municipal Caransebes pentru ingrijiri medicale.Conducatorii auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezulatul fiind negativ.Politia a deschis dosar de cercetare sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa, iar ancheta este coordonata de procurorii din Caransebes.