Politistii din judetul Prahova au folosit armamentul din dotare pentru a opri un scandal

"In aceasta seara, in jurul orei 19:10 politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Cocorastii Colt au fost sesizati ca in comuna Tinosu are loc un scandal intre mai multe persoane. La fata locului au fost directionate mai multe patrule, dar si Serviciul pentru Actiuni Speciale. Intrucat persoanele implicate nu s-au supus somatiei verbale, unul dintre politistii aflati la fata locului a folosit armamentul din dotare, persoanele implicate supunandu-se ulterior, fara victime ", precizeaza sursa citata.Potrivit acesteia, cele noua persoane au fost conduse la sediul Politiei.Cercetarile sunt continuate de politisti pentru stabilirea situatiei de fapt si luarea masurilor legale in consecinta.