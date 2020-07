Politistii fac razii intensive prin mall-urile din Bucuresti. Zeci de amenzi si avertismente pentru oamenii surprinsi fara masca

In cadrul actiunii s-au verificat 15 mari centre comerciale. Au fost purtate discutii cu personalul de paza, precum si cu personalul societatilor comerciale verificate. Cu aceasta ocazie li s-a adus la cunostinta acestora faptul ca purtarea mastii este obligatorie in spatiile inchise, dar si in locurile aglomerate pentru prevenirea raspandirii virusului COVID-19.Au fost legitimate 83 persoane si au fost aplicate 22 sanctiuni pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala( portul mastii).Actiunile vor continua si in perioada urmatoare.