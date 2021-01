Modul inedit in care protesteaza politistii fata de inghetarea salariilor. Refuza sa mai dea amenzi

In plus, cetatenii se pot astepta la controale excesive si la intarzieri la ghisee, tot ca forma de protest. Sindicalistii sustin ca acestea sunt doar primele masuri si ca vor mai urma in saptamanile urmatoare, in cazul in care nu se ajunge la o intelegere cu guvernantii, potrivit newsbv.ro in 31 ianuarie 2020, politistii, grefierii, dar si personalul din penitenciare, au iesit in strada si au cerut renuntarea la inghetarea salariilor. Pentru ca nu s-a ajuns la un consens, patru sindicate din Ministerul de Interne au recurs la aceasta masura de protest."Ordonanta de guvern care reglementeaza regimul contraventiilor prevede ca masura principala amenda sau avertismentul. E clar ca in conditiile in care cuantumul amenzilor reprezinta o suma ce se varsa la bugetele locale, nu cred ca vor fi colegi dornici sa umfle bugetele locale", a declarat Cosmin Andreica, presedintele Sindicatului Politistilor Europol.Citeste si: VIDEO Furtuna de zapada continua sa faca victime in Spania. Numarul deceselor a ajuns la 4