Polonezii isi voteaza azi presedintele. Alegerile, organizate in regim special, din cauza COVID-19

Adversarul lui Duda in turul decisiv de duminica este primarul liberal al Varsoviei, Rafal Trzaskowski, care a candidat din partea celei mai mari formatiuni politice de opozitie, Platforma Civila, de centru. Duda este aliat al partidului nationalist Lege si Justitie (PiS) aflat la guvernare.Circa 30 de milioane de polonezi sunt asteptati sa-si aleaga presedintele, inclusiv peste o jumatate de milion de alegatori din afara tarii. Multi dintre ei voteaza prin corespondenta, din cauza restrictiilor impuse de pandemia de COVID-19, care a determinat si amanarea alegerilor prezidentiale initial programate pentru luna mai.In primul tur prezenta la vot a fost de 64,5%, cea mai ridicata din ultimii 25 de ani, iar la al doilea tur de regula prezenta este si mai ridicata.Pentru a respecta precautiile impuse de coronavirus , la vot alegatorii sunt obligati sa stea la doi metri distanta unul de altul si sa poarte masti de protectie si sunt incurajati sa-si aduca propriile instrumente de scris si sa foloseasca solutii dezinfectante la intrarea in sectii.Votul a inceput la ora 07.00 a.m. (05.00 GMT) si urnele se inchid la ora 09.00 p.m. (19.00 GMT), cand sunt asteptate rezultatele exit-polurilor.Ultimele sondaje indica sanse egale intre cei doi candidati.Rezultatul scrutinului va fi decisiv pentru viitorul guvernului PiS, pe care criticii il acuza de subminarea libertatilor democratice dobandite la caderea comunismului, acum trei decenii.