Polonia aproba, dupa o lunga intarziere, numirea noului ambasador al Germaniei

Aprobarea a venit dupa trei luni de la prezentarea propunerii. Aceasta perioada neobisnuit de lunga pentru acordarea acceptului pentru un nou ambasador a fost intens comentata in Polonia.Germania nu avea un ambasador in Polonia de cand Rolf Nikel, fostul ambasador, si-a incheiat misiunea, la sfarsitul lui iunie.Presa poloneza a speculat ca unul dintre motivele din spatele acestei amanari ar putea fi posibila cariera militara pe care tatal noului ambasador a avut-o in cadrul fortelor armate naziste Wehrmacht.Vorbind despre provocarile carora noul ambasador german va trebui sa le faca fata, ministrul-adjunct al afacerilor externe polonez a subliniat "sensibilitatea speciala a Poloniei cauzata de faptul ca crimele din Al Doilea Razboi Mondial raman o uriasa rana nevindecata in constiinta poloneza".Vindecarea acestei rani este si mai dificila daca se iau in calcul noile "incercari de a falsifica istoria si decontarea incompleta a vinovatiei si greselilor", a spus Szynkowski vel Sek, citat de PAP."In acest context, pozitia Germaniei si a politicienilor germani are o importanta speciala", a spus el."Astazi stim, dupa mai multe discutii cu partenerii germani, ca viitorul ambasador este constient de importanta fundamentala a acestei probleme pentru Polonia si este gata sa se angajeze personal in promovarea unor cunostinte aprofundate despre istoria celui de-Al Doilea Razboi Mondial in randul populatiei", a subliniat oficialul polonez.Marti, Polonia marcheaza 81 de ani de la cel de-Al Doilea Razboi Mondial, declansat prin invadarea de catre Germania nazista a teritoriilor sale estice.Luni, Freytag von Loringhoven a vizitat Institutul Pilecki din Berlin, numit astfel dupa ofiterul polonez erou al celui de-Al Doilea Razboi Mondial care s-a autopropus sa fie trimis in lagarul de concentrare de la Auschwitz si a fost autorul primelor rapoarte secrete despre Holocaust."Este important sa popularizam in Germania cunostintele despre ce au facut germanii polonezilor", a scris el in cartea de impresii impartasite de vizitatorii institutului.Freytag von Loringhoven este un diplomat experimentat, care a fost inainte de aceasta ambasador al Germaniei la Praga. El a fost de asemenea director-adjunct al Agentiei de Informatii Externe a Germaniei (BND) si coordonator al fortelor speciale ale NATO la sediul din Bruxelles.