Poluare masiva in Bucuresti. Nivelul maxim admis pentru particulele de praf a fost depasit cu 350%

Potrivit Hotnews, cea mai mare depasire s-a inregistrat la statia din Bragadiru - 347% pentru poluarea cu PM 2,5 si 236% pentru poluarea cu PM 10. Depasiri spectaculoase s-au inregistrat si in Rahova (235% pentru PM 2,5 si 164% pentru PM10). Si centrul orasului a fost poluat, dar mai putin, de exemplu statia de pe strada Polona a inregistrat depasire de 68% pentru PM10 si 122% pentru PM 2,5, mai arata Hotnews.ro Sursa citata mai arata ca si anul trecut, din octombrie pana in mai, au avut loc depasiri si cu peste 600% pentru poluarea cu praf, noaptea si in weekend, insa autoritatile nu au venit cu explicatii clare. De cateva ori, Ministerul Mediului a indicat arderi necontrolate de deseuri sau vant puternic.