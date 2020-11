Poluare in Bucuresti. Echipe ale Garzii Nationale de Mediu sunt pe teren si fac verificari

"Ca urmare a episoadelor de poluare indicate de retelele independente de monitorizare a calitatii aerului, echipe ale Garzii Nationale de Mediu sunt deja in teren pentru verificari.Acestea cerceteaza, in Bucuresti, posibile activitati care au determinat cresterea concentratiilor de PM 10 in jurul mai multor senzori independenti, care indica in acest moment depasiri in mai multe zone ale Capitalei.In plus, autolaboratorul mobil al ANPM este deja deplasat spre zona Buftea, pentru monitorizarea calitatii aerului din zona de nord a Bucurestiului", au scris oficialii de la Ministerul Mediului pe pagina de Facebook