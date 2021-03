Seful Garzii de Mediu recomanda bucurestenilor sa nu aeriseasca apartamentele de dimineata. Zeci de cauciucuri incendiate, de Lasata Secului

Seful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, a declarat luni dimineata, 15 martie, la Digi24 ca cele mai frecvente focare de poluare au fost in localitatile Vidra, Magurele si in special in Sintesti, iar valorile de poluare au fost foarte mari si s-a ajuns la de peste zece ori valoarea maxima admisa."Am intervenit cu echipajele garzii de mediu, jandarmerie, politie . A fost o munca destul de grea sa identificam cateva zeci de focare. Urmeaza sa fie date amenzi, au fost verificate persoane de la fata locului", a declarat Berceanu.Seful Garzii de Mediu recomanda locuitorilor Capitalei sa nu aeriseasca incaperile de dimineata: "In dimineata asta recomand bucurestenilor sa nu aeriseasca apartamentele, o pot face catre pranz".