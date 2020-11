Poluarea aerului ramane o cauza principala a deceselor premature in Europa

Se estimeaza ca 417.000 de decese premature inregistrate in 2018 au fost legate de poluarea cu particule in cele 41 de tari europene, intre acestea numarandu-se si cele, pe atunci, 28 de state membre ale UE, a precizat AEM cu sediul la Copenhaga.Poluarea cu particule este un amestec de particule minuscule si picaturi de lichid formate din mai multe componente, inclusiv acizi, metale si particule de praf si sol.Cu toate acestea, datorita calitatii mai bune a aerului, numarul deceselor premature a scazut cu 60.000 din cauza poluarii cu particule in 2018, comparativ cu 2009, afirma raportul.Ozonul de la nivelul solului si dioxidul de azot au fost alte cauze principale ale deceselor premature, precizeaza sursa citata.Poluantii atmosferici pot provoca sau agrava problemele de respiratie, bolile cardiovasculare si cancerul si conduc la scurtarea vietii.Transportul rutier, agricultura, productia de energie, industria si gospodariile au fost principalele surse de poluare a aerului.Agentia Europeana de Mediu (AEM) a declarat ca, incepand cu anul 2000, emisiile de oxizi de azot din transporturi au scazut semnificativ, la fel si emisiile poluante din productia de energie, in timp ce un progres mai redus s-a inregistrat in scaderea emisiilor din constructii si agricultura.Citeste si: Zeci de bolnavi de COVID-19 asteapta la Galati cu zilele intr-o zona tampon sa fie transferati in spital