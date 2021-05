Solutia ingenioasa gasita de un pompier din Bihor, pentru a repara reteaua de curent din doua sate. Cum au fost trecute firele de tensiune peste un rau VIDEO

Potrivit unui comunicat transmis joi de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Crisana, in urma viiturii de pe Crisul Pietros, care a pus la pamant trei stalpi electrici, cei 950 de locuitori din satele Saud si Ferice au ramas miercuri fara energie electrica.Ofiterul Flaviu Man a mers in teren, alaturi de echipele societatii distribuitoare de energie electrica, pentru a gasi o solutie de remediere. Solutia nu parea facila, deoarece firele de curent trebuiau intinse de la un mal la celalalt, deasupra Crisului involburat, cu un nivel foarte ridicat al apei si curenti puternici.Cum de pe malul pe care se aflau nu puteau ajunge pe malul opus, pompierul a apelat la un cunoscut, pe numele lui Florin Tirpe, cerandu-i sa aduca o drona care sa transporte firele deasupra apei."Intrucat cineva trebuia sa le preia pe celalalt mal, Flaviu s-a deplasat in satul Saud (de unde se putea ajunge pe malul opus), a traversat o portiune de aproximativ 200 de metri de plantatie de arbori inundata, in unele locuri apa ajungandu-i pana la brau, si a ajuns pe malul opus, unde a preluat firele", a relatat maiorul Camelia Rosca, purtator de cuvant al ISU Crisana.Mobilizarea tuturor celor implicati a facut ca la ora 23 ambele sate sa fie, din nou, alimentate cu energie electrica."Atunci cand este vorba de protejarea semenilor, pompierii militari nu se limiteaza doar la ce au de facut, ci intreprind tot ce este necesar pentru a-i ajuta pe cei din jur, fie ca sunt in timpul liber sau in tura de serviciu, fie ca actiunile lor se regasesc sau nu printre atributiile de serviciu. O astfel de actiune, care nu se circumscrie sarcinilor profesionale, ci doar celor morale - de ajutorare a oamenilor - a fost desfasurata de sublocotenentul Man Flaviu, adjunctul comandantului Sectiei de Pompieri Beius", a concluzionat Rosca.