Pompierii militari au intervenit in peste 4.000 de cazuri, in ultimele trei zile

"Salvatorii au intervenit pentru stingerea a 277 de incendii, precum si in alte 617 de interventii, in sprijinul comunitatilor, cum ar fi deblocare persoane sau animale, distrugere munitie neexplodata, etc. Totodata, echipajele de descarcerare au fost solicitate sa intervina pentru extragerea persoanelor implicate in 28 accidente rutiere ", informeaza un comunicat al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), transmis luni AGERPRES.In afara acestor situatii, pompierii au fost solicitati sa intervina in cursul zilei de sambata, pentru inlaturarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice prognozate ce s-au manifestat in 27 localitati din 14 judete.Salvatorii au intervenit pentru evacuarea apei din doua case, doua curti, zece beciuri/subsoluri, doua strazi, sediul unui operator economic, precum si pentru degajarea a 22 de copaci cazuti pe carosabil, fiind avariate patru autoturisme."In cursul zilei de vineri, in judetul Bistrita-Nasaud, echipaje de descarcerare si prim ajutor au fost solicitate sa intervina in urma unui accident rutier ce s-a produs pe raza localitatii Nasaud, in care au fost implicate doua autoturisme. In urma evenimentului, doua persoane au decedat, iar o alta persoana a fost transportata la spital pentru investigatii suplimentare", arata sursa citata.Pompierii din judetul Mures au fost solicitati sa intervina, duminica, pentru stingerea unui incendiu produs la terasa unui restaurant din localitatea Ludus. In momentul sosirii la locul evenimentului, incendiul se manifesta violent, cu flacara deschisa, la mai multe anexe, depozitul de marfuri alimentare si terasa localului, pe o suprafata de aproximativ 500 metri patrati.Pentru protectia populatiei, intrucat existau degajari mari de fum, a fost transmis un mesaj prin intermediul sistemului RO-ALERT. Incendiul a fost lichidat dupa aproximativ trei ore, fara sa fie inregistrate victime "O atentie deosebita a fost acordata si incendiilor care au cuprins vegetatia uscata. In acest sfarsit de saptamana, pompierii au intervenit pentru stingerea a 165 de astfel de incendii care au afectat o suprafata de peste 360 ha. In astfel de cazuri, flacarile se intind cu repeziciune, iar salvatorii depun un efort considerabil pentru a limita si lichida arderea necontrolata. Situatia este cu atat mai delicata cu cat in apropierea spatiilor incendiate se afla locuinte si exista pericolul de propagare a flacarilor", precizeaza IGSU.Pompierii avertizeaza ca utilizarea focului deschis in locuri cu pericol de incendiu si pe timp de vant este interzisa.