Pompierii militari intervin in Alba Iulia pentru inlaturarea efectelor inundatiilor

Potrivit unei informari a ISU Alba, militarii actioneaza pe raza municipiului Alba Iulia in zona Kaufland, zona IPEC, bld. Ferdinand, str. Marasesti, str. Traian, str. Siretului s.a. pentru extragerea apei din gospodarii, operatori economici si decolmatarea zonelor afectate."Pana la momentul actual, sunt peste 100 de solicitari telefonice pe Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112 de la diversi operatori economici sau proprietari privati care au fost afectati de inundatii. In zonele inundate au fost dislocate urmatoarele forte: opt ofiteri, 45 subofiteri, un elev si sase voluntari SVSU cu sapte ASAS, 14 motopompe transportabile si patru motopompe remorcabile", se arata in informare.