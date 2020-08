INS: Populatia rezidenta a Romaniei a scazut cu aproape 100.000 de persoane fata de anul trecut

"La 1 ianuarie 2020, populatia rezidenta a fost de 19.318 mii persoane, in scadere cu 96.500 persoane fata de 1 ianuarie 2019. Cauza principala a acestei scaderi o reprezinta sporul natural negativ (numarul persoanelor decedate depasind numarul nascutilor-vii cu 73.630 persoane)", arata datele INS.Populatia rezidenta cuprinde totalitatea persoanelor (cetatenie romana, straina sau fara cetatenie) care au resedinta obisnuita in Romania, pentru o perioada de cel putin 12 luni.Populatia urbana, precum si cea de sex feminin sunt majoritare (54,1%, respectiv 51,1%).Fenomenul de imbatranire demografica continua sa se accentueze (ridicandu-se la 121,3 persoane varstnice la 100 de tineri sub 15 ani), ecartul dintre populatia varstnica de 65 ani si peste si populatia tanara de 0-14 ani ajungand la 643.000 persoane (3,664 milioane fata de 3,021 milioane persoane), in crestere fata de 554.000 persoane la 1 ianuarie 2019.Raportul de dependenta demografica a crescut de la 52 la 52,9 persoane tinere si varstnice la 100 persoane adulte.Soldul migratiei internationale temporare de lunga durata a fost negativ (-30.591 persoane).La 1 ianuarie 2020, populatia rezidenta din mediul urban a fost de 10 449.000 persoane, in scadere cu 0,1% fata 1 ianuarie 2019.Populatia feminina la 1 ianuarie 2020 a fost de 9,872 milioane persoane, in scadere cu 0,4% fata de aceeasi data a anului precedent.Procesul de imbatranire demografica s-a adancit, comparativ cu 1 ianuarie 2019 remarcandu-se cresterea ponderii populatiei varstnice (de 65 ani si peste). Indicele de imbatranire demografica a crescut de la 118,2 (la 1 ianuarie 2019) la 121,3 persoane varstnice la 100 persoane tinere (la 1 ianuarie 2020).Ponderea populatiei de 0-14 ani in total populatie a inregistrat o scadere de 0,1puncte procentuale (de la 15,7% in 2019 la 15,6% la 1 ianuarie 2020), in timp ce ponderea populatiei de 65 ani si peste in total populatie a inregistrat o crestere de 0,5puncte procentuale (de la 18,5% in 2019 la 19% la 1 ianuarie 2020). Astfel, raportul de dependenta demografica a crescut de la 52 (la 1 ianuarie 2019) la 52,9 persoane tinere si varstnice la 100 persoane adulte (la 1 ianuarie 2020)."Romania continua sa fie o tara de emigrare, fenomenul de emigrare constituind cea de a doua cauza principala a reducerii populatiei tarii. Soldul migratiei internationale in anul 2019 a fost negativ, numarul emigrantilor depasind numarul imigrantilor cu aproape 31.000 persoane. In cursul anului 2019, barbatii au emigrat intr-o proportie mai mare decat femeile (54,3%). Si in randul imigrantilor, barbatii au fost majoritari (53,7%)", arata INS.