Contract de 27 de milioane de lei castigat de Posta Romana la RAAPPS. Ce acte oficiale va distribui in exclusivitate la domiciliu

In baza contractului va livra la domiciliul titularilor permisele de conducere si certificatele de inmatriculare ale autovehiculelor, in urmatorii doi ani."Compania Nationala Posta Romana a castigat un contract de peste 27 milioane de lei cu Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS) in baza caruia va livra, la domiciliul titularilor, permisele de conducere si certificatele de inmatriculare ale autovehiculelor, in urmatorii doi ani", arata Posta intr-un comunicat.In baza contractului estimat la 27,31 milioane lei, compania va livra aproximativ 4.800.000 trimiteri pe toata durata contractului (2,4 milioane trimiteri pe an).Anterior, furnizorul RAAPPS a fost tot Posta Romana, care a castigat, in anul 2017, un contract in urma unei licitatii la care a participat si una dintre cele mai importante firme de curierat din Romania. La procedura de anul acesta s-au inscris aceleasi doua companii, principalii jucatori locali de pe piata de profil, iar Posta Romana a avut, din nou, oferta castigatoare.Daca in 2017, criteriul de atribuire a fost pretul cel mai scazut, anul acesta, accentul s-a pus pe cel mai bun raport calitate-pret, spun reprezentantii companiei."Daca, in anii anteriori, pretul ofertat facea diferenta intre Posta Romana si companiile concurente, de data aceasta compania a castigat contractul obtinand cel mai bun punctaj la factorii de evaluare calitativi si financiari. Este a doua oara cand castigam in fata celei mai mari firme de curierat din tara, ceea ce demonstreaza ca Posta Romana este din ce in ce mai pregatita sa concureze, de la egal la egal, cu orice furnizor de servicii de curierat", a declarat Horia Grigorescu, directorul general al Postei Romane.