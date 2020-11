Postarea Alexandrei Furnea, supravietuitoare de la Colectiv, dupa incendiul de la Piatra Neamt: "Duhoarea veche mi s-a intors in nari"

Mesajul supravietuitoarei de la Colectiv catre autoritati

"Duhoarea veche, aceea care mi-a strapuns fiinta in cenusa din containerul Colectiv, mi s-a intors in nari, confectionata de creierul meu din bestiarul de amintiri ramas in mine dupa 30 octombrie 2015. (...)Asa miroase si patul acesta care, pentru cineva, mama, tata, sot, sotie, frate, sora, copil, in loc sa fie cuib de vindecare, a devenit cosciug incandescent. (...)Intubat, imobilizat, neputincios, nu a izbutit nici macar sa tipe dupa ajutor, dar sunt convinsa ca a simtit flacarile, asa cum le-am simtit si eu", a scris Alexandra Furnea pe Facebook."Somez autoritatile statului roman sa faca acum ceea ce nu au facut pentru noi: sa transfere ranitii arsi grav in centre civilizate din Europa, sa nu se ascunda dupa minciuni autosuficiente, sa nu invoce lipsa protocoalelor ca sa justifice o crima . Sa ajute, nu sa insele. Sa dea o sansa, nu sa condamne la moarte. Sa arate ca au invatat ceva dupa Colectiv", a cerut Alexandra Furnea.Citeste si: Presa internationala, relatari ample despre tragedia provocata de incendiul de la Spitalul Judetean Neamt