Povestea artistei care s-a apucat sa picteze la varsta cand altii isi cresc nepotii. "Toti colegii de la facultate ar fi putut sa-mi fie copii"

Studenta la 56 de ani

Inginerul agronom Eva Dolha traversa o perioada mai putin fasta in urma cu 10 ani. Era mahnita din cauza ca nu isi mai vazuse de ani de zile fiica si nici nu putea sa mearga la ea, in Statele Unite, ca sa o viziteze. Pe acest fond, o prietena, profesoara la Scoala Populara de Arte din Cluj, i-a propus sa o insoteasca la un atelier de pictura, pentru a-i distrage atentia de la problemele care o intristau atat de mult."Chiar ma aflam intr-o perioada mai proasta, nu reuseam sa plec in America, la fiica mea, iar dorul nu-mi dadea pace. Cazusem intr-un soi de apatie, cand m-a invitat prietena mea la atelier", rememoreaza Eva Dolha.Odata ajunsa acolo, inginera a descoperit o pasiune pe care nu ar fi banuit-o. Si, lucru la fel de important, si-a descoperit talentul. Desi 90% dintre colegi i-ar fi putut fi copii, s-a integrat rapid, iar in scurt timp a devenit printre cei mai buni. Iar talentul si imaginatia au ajutat-o sa recupereze lipsa experientei si i-au pigmentat viata, dandu-i trairi de care nici macar nu banuia ca ar putea fi ale ei.De aici si pana la urmatoarea etapa din viata sa a mai fost un singur pas, mic si trecut firesc. Doi ani mai tarziu, Eva Dolha s-a prezentat printre tinerii care dadeau examen de admitere la Universitatea de Arte Plastice din Cluj. Privita la inceput cu suspiciune de contracandidatii ei, confundata chiar cu mama unuia dintre candidati, Eva nu s-a pierdut cu firea. S-a dus la examene, le-a luat cu brio si a fost admisa la facultate. Avea 56 de ani si era studenta, iar viata ei intrase de ceva timp pe un nou fagas, chiar daca la cursuri a fost nu o data tinta glumelor profesorilor si colegilor cu mult mai tineri. Insa inarmata cu rabdare, a trecut peste tot. "Tot colegii de facultate mi-ar fi putut fi copii", mai spune ea.Iar urmatoarea etapa a vietii de artist a bifat-o dupa alti cativa ani. Atunci a ajuns sa aiba propriile expozitii. La inceput au fost expozitii marunte, alaturi de alti pictori necunoscuti, dar cu timpul lucrurile au inceput sa se miste. Asa a ajuns sa aiba expozitii peste tot in tara, iar in timp picturile ei au putut fi observate chiar si in strainatate.Sincera si modesta, pictorita recunoaste ca a avut si sansa si ca a fost chiar ajutata de pictori mai celebri, care la inceputuri au acceptat sa ia parte alaturi de ea la o serie de expozitii."In primii ani am mers in special pe expozitii colective, alaturi de pictori consacrati, care au fost de acord sa ma ajute si m-au acceptat si pe mine alaturi de ei, sa-mi expun lucrarile. Dar nu m-am oprit aici, iar cu timpul am ajuns sa am propriile expozitii, in mai multe orase din tara", povesteste artista.Si asta nu e tot. Ea a ajuns sa expuna in tari ca Franta, Italia, Israel si Ungaria, iar in timp a luat parte si la cateva tabere internationale de pictura, alaturi de artisti de calibru.Suflet mare, Eva Dolha nu i-a uitat nici pe cei mai putin norocosi. Inainte de izbucnirea pandemiei, artista a ales sa-i ajute pe copiii si pe adultii cu dizabilitati sa descopere pictura si astfel sa faca terapie prin arta.Perioada cumplita in care o tara intreaga a incremenit din cauza restrictiilor generate de pandemie a trecut ceva mai usor pentru ea. Inarmata cu pensulele si acuarelele sale, Eva Dolha s-a refugiat o data in plus in arta, iar arta a primit-o cu bratele deschise. Si zilele au trecut mai usor, asa ca odata cu redeschiderea muzeelor, pictorita s-a reintors si la expozitiile ei, iar viata a inceput usor sa-si recapete culoarea.