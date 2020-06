Povestea celui mai tanar, mai mic si mai subtire continent de pe Terra

Ziare.

Oamenii de stiinta stiau despre existenta acestui continent de cateva decenii, dar el a fost recunoscut de numai cativa ani, potrivit The New Zealand Herald si EFE, citate in Agerpres.Pentru scurt timp, continentul ar fi fost deasupta valurilor, animalele si plantele de pe el ajungand pana in Noua Caledonie si estul Australiei. Cum nu existau munti, era perfect pentru dinozauri, spun specialistii.In momentul actual, continentul nou, Zealandia, este scufundat sub apa in proportie de 94%, dar ar avea circa 4,9 milioane de kilometri patrati in Pacificul de Sud.Continentul poate fi explorat de oameni printr-un site web interactiv Zealandia ar fi aparut cand Gondwana s-a rupt in cinci continente, mai exact America de Sud, Africa, Antarctica, India si Australia.Exista dovezi ca mici insule din Zealandia au suprafietuit scufundarii, cum ar fi reptilele tuatara si copacul kauri. Oamenii de stiinta au precizat ca 1% din suprafata celui mai tanar continent ar reprezenta 2.500 de kilometri patrati, o suprafata de peste o mie de ori mai mare decat cea a Stephens Island, unde traiesc in prezent peste 30.000 de tuatara.