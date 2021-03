Povestea clanului Caran, interopii periculosi care au venit cu carutele in Capitala si au pus stapanire pe Sectorul 2

Cum au eliminat Caranii clanul Tostaua din Sectorul 2

Caranii s-au ridicat dupa destructurarea Camatarilor si erau rivalii Duduienilor

Cum a imprumutat bani Mihail Vlasov de la Carani

Caranii si Clanul Vancica

Cum facea Fane al lui Caran afaceri din Penitenciarul Rahova

Caranii au venit in Capitala in urma cu multi ani din comuna Piteasca, manati de saracie si de o alta familie mai puternica. Aici au devenit unii dintre cei mai puternici interlopi. Numele gruparii vine de la Mitica al lui Caran, Dumitru Raducan pe numele lui real, conform unei inverstigatii Romania te iubesc! "Au venit izgoniti chiar de acolo din sat de o familie mai puternica. Mitu a lui Caran este tatal cel batran cu fiii sai - Aurel a lui Caran, Costel a lui Caran, Emil al lui Caran.S-au stabilit in periferia Bucurestiului, undeva in Pantelimon. Acolo au inceput mici infractiuni , furturi, talharii si odata cu dobandirea banilor au trecut la proxenetism, la taxe de protectie pentru comerciantii din zona, infractiuni de santaj ca sa-si mareasca puterea.De-a lungul timpului au ajuns sa acumuleze sume foarte mari din savarsirea acestor infractiuni, inclusiv cluburi in Bucuresti si pe litoral si sa aiba o viata foarte luxoasa - masini de lux, case, haine, ceasuri in conditiile in care daca ii verificam nu pareau sa aiba vreun loc de munca sau maxim vreo firmulita care nu avea cine stie ce activitate", a declarat Adrian Tarlea - prim- procuror adjunct la Parchetul Tribunalului Bucuresti.Clanul Caranilor are cluburi de fite in centrul Bucurestiului si pe litoral.Surse din randul politistilor spun ca in urma cu multi ani, clanul Caranilor a eliminat o puternica grupare din Sectorul 2, la inceputul anilor '90.Comisarul-sef Viorel Mihaita, director Directia Cazier Judiciar, Statistica si Evidente Operative spune ca acestia sunt "foarte violenti si cunoscuti ca violenti in Capitala. Au reusit sa controleze zona sectorului 2, de unde au scos efectiv de pe piata o grupare cunoscuta la inceputul anilor '90 sub denumirea Tostaua".Membrii clanului Tostaua aveau ca mod de operare violenta si teroarea. Ei luau cu forta oameni ai strazii, pe care ii sechestrau si ii sileau sa munceasca pe unele santiere de constructii. In alte cazuri se vorbea despre perceperea de taxe de protectie de la oameni de afaceri si primari.Printre victimele clanului, care folosea metode de violenta cu scopul a face rost de bani, s-a numarat si fostul primarul din comuna Galbinasi, judetul Calarasi, Tudor Romanescu, zis Dorel Mega. Acesta a fost atacat in sediul primariei, interlopii punandu-i pistolul la tampla pentru a-l sili sa le dea bani, scrie Adevarul.ro "Erau frecvente reglarile de conturi dintre ei, care au dus pana la urma la retragerea gruparii Tostaua din capatul liniei 14. Toata infractionalitatea stradala era controlata de ei. Toti infractorii din acea zona ii stiau ca lideri si aveau autoritate asupra lor", a mai explicat Comisarul-sef Viorel Mihaita pentru ProTV.Puterea familiei Caran a sporit in perioada 2003-2005 cand o alta mare familie, familia Camatarilor a intrat la puscarie. De atunci au avut o lupta pentru suprematie in Bucuresti. Constant erau scandaluri intre clanul Duduienilor si Caranii care isi imparteau aceiasi zona din Bucuresti.Au facut pace dupa ce sefii celor doua grupari, Mitu al lui Caran si Cristofor Duduianu s-au intalnit si au decis termenii impacarii.Astfel, Duduienii erau partea violenta, bratul armat al gruparii si cei mai vizibili, Caranii aveau intrarile si conexiunile, suspiciunile mergand pana la conducerea Politiei Sectorului 2.Au ajuns sa controleze banii dati cu camata in cele mai importante cazinouri din Bucuresti: Platinum, Metropolis si Queen "Se anuntau reciproc daca nu aveau suficiente lichiditati, erau si ei pe paliere. Unii imprumutau de ordinul miilor, zecilor de mii, altii de ordinul sutelor de mii de euro, altii de ordinul milioanelor de euro. Lasau fie o garantie personala, adica era o persoana care garanta pentru ei, spunea, da respectivul o sa va dea banii inapoi, fie reala - un imobil, un bun", a aratat Adrian Tarlea - prim-procuror adjunct Parchetul Tribunalului Bucuresti.Intr-o singura noapte, fostul presedinte al Camerei de Comert a Romaniei, condamnat acum pentru fapte de coruptie , Mihail Vlasov, a imprumutat de la ei un milion si jumatate de euro. A doua zi, cel poreclit Imparatul a dat banii inapoi si 150.000 de euro dobanda. 10 la suta pe zi.Potrivit prim-procurorului Adrian Tarlea, Vlasov era un cunoscut al camatarilor, "o gasca cu oua de aur"."Hai ca a venit nea Misu, stiau ca e vorba de sume mari, pentru ca nu erau multi care dadeau sume de ordinul milioanelor de euro si trebuiau sa aiba si ei lichiditatile necesare", a spus Adrian Tarlea.Detalii despre viciul lui Vlasov au aparut si in presa la sfarsitul anului 2013, atunci cand procurorii din Parchetul Capitalei au trimis in judecata mai multi camatari din clanurile Duduianu si Caran. La acestia apelau impatimiti ai jocurilor de noroc, care aveau nevoie de bani pe perioade scurte. Precum Vlasov. Profitul interlopilor era urias, deoarece dobanda minima era de 10% pe zi sau cota din castig. Seful CCIR era "alintat" in discutiile interlopilor drept: "tataie", "mosu'", "mosneagu'" sau "batranu", scrie Adevarul.ro De altfel, Vlasov a si fost inregistrat de anchetatori cand se plangea unor prieteni la telefon ca are datorii la camatari. Fostul presedinte al CCIR a fost sunat de un amic, un avocat celebru, sa-i dea bani cu imprumut. "Auzi, am o mare rugaminte! Eu sunt plecat afara si am o urgenta acolo. Poti sa ma ajuti cu treizeci de dolari pana duminica sau luni?... Am o urgenta acolo si n-am cum aa... imi trebuie treizeci de mii pana, pana... pana duminica", era rugamintea amicului."Eu am o urgenta, c-am pierdut doua milioane cinci sute in doua nopti", isi frangea mainile Vlasov. "Da' daca vrei, pot sa imprumut de la cineva, la un tigan ceva, sa... Incerc sa vorbesc cu cineva diseara. Eu am pierdut alaltaieri, stii! Ti-am spus? Nu ti-am spus, nu? Am de dat tiganilor bani", se scuza presedintele CCIR.Pentru a-si spori puterea, Caranii s-au aliat si gruparea Vancica. De altfel, Florin a lu Caran l-a nasit pe Florin a lu Vancica.Clanul Vancica este cunoscut pentru contrabanda cu tigari netimbrate, iar Piata Resita din Sectorul 4 este controlata de acesti interlopi. Gruparea are insa si un amanet in zona centrala a Capitalei.Anul trecut, la inceputul lunii august, politia si DIICOT au descins la mai multe adrese ale membrilor clanului Vancica "In cauza exista suspiciunea rezonabila ca in zona Piata Resita din Bucuresti, Sector 4, activeaza doua grupari infractionale, al caror nucleu este reprezentat de doi frati, care au ca principala preocupare comercializarea de tigari fara marcaj fiscal, provenite, de regula, din Republica Moldova, introduse nelegal pe teritoriul Romaniei cu sprijinul unor cetateni moldoveni si detinute cu incalcarea dispozitiilor legale", sustine DIICOT intr-un comunicat de presa.Potrivit sursei citate, activitatile de comercializare a tigarilor provenite din contrabanda sunt desfasurate in doua "puncte de desfacere", pozitionate strategic la extremitatile Pietei Resita. "Astfel, unul dintre ei coordoneaza activitatea infractionala de comercializare a tigarilor de contrabanda ce se desfasoara la o garsoniera pe care o detine la parterul unui bloc din apropierea pietei, acesta fiind sprijinit de alte persoane care in momentul in care in zona isi fac aparitia organele de politie , il anunta pentru a inchide fereastra", mai arata DIICOT.In 2017, unul dintre cei mai temuti interlopi din Capitala, Stefan Raducan, cunoscut ca Fane al lui Caran, inchis la Penitenciarul Rahova, a pus bazele unei adevarate "burse de tranzactionare a denunturilor", potrivit procurorilor DIICOT. El pacalea detinutii ca, daca-i dau bani, vor beneficia de o reducere consistenta a condamnarilor, scrie Adevarul Pentru ca avea nevoie de bani, el ar fi pus la cale o noua afacere profitabila: promitea intermedierea unor denunturi in schimbul unor sume de bani. Miza, in cazul denuntatorilor, reducerea la jumatate a limitelor pedepsei prevazute de lege pentru infractiunile pentru care sunt cercetati. Interlopul se lauda ca are trecere pe langa anchetatori care vor analiza denunturile cu prioritate.