Povestea de succes a unui IT-ist roman din America. A vandut "chinezarii" la o benzinarie din Los Angeles, apoi a devenit manager, CEO si consul onorific al Romaniei in San Francisco

George Roth a facut marele pas care i-a schimbat viata in 1991. Atunci a decis sa plece in Statele Unite, la invitatia unei bune prietene. A plecat initial cu viza turistica, dar odata ajuns acolo a cerut azil politic, pentru ca acesta era singura cale sa se poata stabili in America. Desi avea o pregatire solida de informatician si se astepta sa-si gaseasca usor un loc de munca in domeniul sau, lucrurile au stat putin altfel, la inceput."Inceputurile au fost extrem de dificile, dar am avut un mare noroc, pe care il au majoritatea romanilor care ajung in alta tara. Am fost ajutat la inceput de cateva familii din Diaspora romaneasca, care m-au invatat ce sa fac, cum sa fac si m-au sprijinit moral si material ca sa imi obtin primele joburi. Eu am plecat in America dupa 10 ani in care am fost programator la Centru Teritorial de Calcul din Cluj unde lucram cu o tehnologie la zi fata de ce se facea in America.Am crezut ca o sa imi fie usor sa gasesc o slujba de programator foarte bine platita, dar nu a fost asa", povesteste Roth.Printre primele sale locuri de munca au fost cele de vanzator ambulant de produse chinezesti la o benzinarie, iar apoi vanzator de jucarii muzicale. Dar nu s-a dat batut, iar succesul nu s-a lasat prea mult asteptat.Azi, dupa atat de mult timp, George Roth e convins ca experientele de la inceput l-au ajutat.Astfel, benzinaria l-a invatat sa interactioneze cu oamenii si a aflat ca americanii respecta pe oricine lucreaza, indiferent de ce anume face. Ca vanzator ambulant a invatat sa vanda, ceea ce nu-i trecuse niciodata prin minte sa faca acasa, dar si sa vada cartierele sarace din Los Angeles si sa inteleaga stilul de viata al celor de acolo.CITESTE SI: Cel mai bogat roman din America, previziuni despre epoca post-Trump: "E tot mai evidenta tendinta asta: toate orasele mari incep sa se goleasca" Ulterior, el a lasat marea metropola americana pentru un nou pariu, care s-a dovedit castigator. Asa s-a mutat in Phoenix , din statul Arizona, iar acolo a fost angajat, pentru prima oara in SUA, ca IT-ist la o firma de consultanta care lucra pentru American Express."America te invita sa accepti orice job daca trebuie sa supravietuiesti. Dupa ce am fost programator 10 ani in Romania, a trebuit sa lucrez in benzinarie, ca vanzator ambulant, pana cand am obtinut primul job de programator. Dar pentru asta m-am mutat din Los Angeles unde am ajuns pentru prima data la Phoenix, Arizona unde am avut primul job de IT la o firma de consultanta care lucra pentru American Express.De acolo am plecat la o alta firma numita ESI, unde m-am familiarizat cu aplicatii pentru Piata de Capital. Acolo am lucrat pana in 1996, deci aproape 5 ani, pana cand am plecat de la ei si am trecut prin cateva firme de consultanta pana cand am pornit firma Recognos, impreuna cu un partener american in 1999. In 2000 am pornit Recognos Romania la Cluj, iar in 2018 am plecat la UiPath. Deci cam asta este sumarul carierei", rememoreaza elPana sa devina un important manager la UiPath, in 1994 a parasit Phoenix si s-a mutat din nou, de aceasta data la San Francisco, unde a facut un mare pas inainte. In orasul care poarta numele unui important sfant al crestinatatii, George Roth a fost numit in fruntea unei echipe ce implementa un sistem de curatare a datelor pentru Barclays Global Investors, dar care ulterior a fost cumparata de BlackRock Investment, una din cele mai mari firme de investitii din lume. Asadar, munca sa era deja recunoscuta, iar calitatile sale apreciate.Aici l-a cunoscut pe Ken Rogers, care era consultant, iar impreuna au infiintat Recognos, o companie de software. In 2000, Roth a deschis primul birou Recognos Romania, la Cluj, unde dezvolta programe pentru firmele de investitii, si totodata un produs de extragere de date din documente neformatate folosind tehnici de Inteligenta Artificiala si NLP - procesare de limbaj natural. A fost un succes imens, care i-a adus notorietate inclusiv in Silicon Valley."Ideea unui curatator de date financiare a venit intr-o piscina in Phoenix Arizona, unde locuiam si lucram. Firma la care lucram procesa date financiare, si o mare problema era asigurarea corectitudinii datelor. Cunoasterea pretului exact al unei actiuni este esentiala pentru firmele de investitii.Am invatat acolo ca in lume toate companiile mari au echipe intregi de oameni care verifica manual corectitudineaq datelor. Si in acea piscina, unde eram alaturi de seful meu, discutia noastra a dus la ideea acestei curatatorii de date. Am dezvoltat acest software, iar in SUA a functionat la o mare firma americana pana acum doi ani, adica din 1996 pana acum doi ani, peste douazeci de ani. Acum exista cateva firme care au produse din acestea, ca de exemplu Alteryx si Informatica. Produsul se numea SUMS, Securities Universe Management System", adauga romanul.Daca marele succes l-a trait ulterior la Recognos, companie care a dezvoltat si dezvolta in continuare software pentru firme de investitii si banci, pe langa aceasta linie de business a avut ideea sa creeze startup-uri finantate din profitul activitatii de consultanta.Dupa ce a adus Recognos la Cluj, l-a invitat la deschidere si pe ambasadorul american de atunci, Jim Rosapepe. "Am ales Clujul pentru ca eu eram de acolo si stiam de potentialul clujenilor in IT, universitati si traditia IT-ului clujean. La eveniment a venit si Jim Rosapepe, in 28 August 2000", adauga George Roth.Insa nu s-a oprit aici. Ulterior, UiPath, primul unicorn romanesc, devenit ulterior decacorn, a cumparat platforma de extragere de date de la Recognos. George Roth s-a mutat atunci la UiPath, devenind acolo un manager important."Cum se spune in engleza a fost un << asset acquisition >> . Asset aici au fost software-ul si cativa angajati de la Cluj. Firma Recognos exista in continuare si este independenta cu sedii in San Francisco si la Cluj. Partenerul meu de afaceri american, Ken Rogers, m-a inlocuit ca CEO cand eu am plecat la UiPath", explica IT-istul.Alaturi de George, fiul sau, Andrei, s-a implicat direct in aceasta mutare. De altfel, fiul sau a fost cel care a realizat primul potentialul tranzactiei. Si tot Andrei este cel care conduce acum echipa de la Cluj."Andrei l-a contactat pe Dan Lupu care a fost primul investitor la UiPath. Eu il stiam pe Dan de cand era la Intel Venture Capital, l-am cunoscut aici in Silicon Valley. Dan ne-a prezentat la Daniel Dines, CEO-ul UiPath si am inceput sa discutam. Iar << timingul a fost perfect >> UiPath era pe cale sa primeasca prima runda de investitii. I-am vizitat la Bucuresti, in Cotroceni, l-am cunoscut pe Daniel si pe ceilalti membrii ai echipei de atunci.Dupa aceea au venit la Cluj, au vazut produsul. Le sunt extraordinar de recunoscator ca au avut incredere in tehnologia dezvoltata de noi si in noi, si au decis sa dea curs acestei achizitii de << asset >>, care a fost prima lor tranzactie de acest fel. Totul s-a materializat in cateva luni, tranzactia a fost finalizata in 2018", spune el.De atunci, fiul sau a coordonat construirea unei echipe UiPath pe baza echipei de la Cluj. Platforma de software de extragere de date pe care a achizitiona-o UiPath a devenit baza pentru platforma de << intelegere de documente >> pe care a lansat-o UiPath in 2020, dupa doi ani de la achizitie, si a ajuns in scurt timp una din componentele platformei UiPath apreciate pe plan mondial.Inca din 1998, George Roth a inceput sa se implice in promovarea IT-ului romanesc in Silicon Valley si este cofondator al "Romanian American Business Network Silicon Valley", organizatie care are peste 600 de membri. In peste 20 de ani, el a contribuit la stabilirea unor relatii intre companiile de IT din Romania si cele din SUA, in multe cazuri ultimele investind in firmele romanesti."Acum avem 600 de membri, este o organizatie neformala, o folosim sa conectam oameni de afaceri care cauta parteneri de business si care au nevoie de ajutor in business. Eu m-am implicat sa promovez IT-ul romanesc din 1997, cand o delegatie a IT-ului romanesc a venit impreuna cu delegatia presedintelui Romaniei de atunci, Emil Constantinescu , aici in Silicon Valley.Atunci i-am cunoscut pe Florin Talpes - Softwin, Radu Georgescu - GECAD si multi altii care au devenit de mare succes acum. Atunci s-a discutat prima data crearea unei organizatii in Romania care este ANIS. Intr-un autobuz, dupa un eveniment, am povestit despre asta. De atunci m-am implicat sa ajut companii romanesti care voiau sa vina aici sau sa atraga investitori. Intial am incercat sa duc cat mai multe companii americane in Romania", completeaza George Roth.Cel mai mare success de acest fel a fost deschiderea biroului OpsWare la Cluj, o companie a celebrilor Ben Horowitz si Marc Andreessen, fondatorii Netsalpe. OpsWare a fost cumparat de Hewlett Packard, companie care este acum prezenta in Romania, la Cluj. Am ajutat si alte firme americane care si-au gasit parteneri de outsourcing in Romania."Foarte multe firme au apelat la mine si i-am prezentat in Silicon Valley, avocati , contabili care fac parte dintr-un ecosistem creat aici ad-hoc pentru startupuri. Sunt firme verificate si asa m-am asigurat si ca firmele romanesti care au venit aici nu dau peste firme care sa le exploateze si sa profite de ele.Toate aceste firme au legaturi cu Romania si sunt conduse de oameni de incredere, care sunt prieteni cu mine si au dovedit in multe ocazii integritatea lor. Am prezentat multe firme la oameni de mare succes de aici. Atunci cand o firma romaneasca intentiona sa vina in America trimiteam un mesaj, si intotdeauna gaseam oameni care erau interesati sa ii cunoasca si sa-i ajute daca trebuie", marturiseste el.Pentru ca a ajutat nenumarate companii romanesti si multi romani sa razbata in America, George Roth a devenit din 2007 consul onorific al Romaniei in San Francisco, iar in acelasi timp este senator de onoare al Universitatii Babes-Bolyai din Cluj.Acum, dupa atatia ani, George Roth are o noua ambitie pe care viseaza sa o duca la capat. El isi doreste sa puna umarul la un nou proiect prin care sa convinga elitele romanesti din America sa se intoarca in tara si sa puna umarul la reconstructia Romaniei. Admite ca misiunea sa este extrem de dificila, mai ales ca niciun guvern de pana acum nu a fost interesat sa faca acest lucru, dar e convins ca intr-o buna zi va reusi.