Povestea impresionanta a lui Adrian Krainer, profesorul care a gasit leac contra unei boli mortale. Are origini romane si e printre favoritii la premiul Nobel

Cea mai importanta realizare

Vrea cetatenia romana

Ii displac egocentricii, manipulatorii si mincinosii cronici

Nascut in 1958 la Montevideo, in Uruguay, din tata roman si mama maghiara, profesorul Adrian Krainer intentioneaza sa obtina cetatenia romana pentru a onora memoria tatalui sau.De altfel, Krainer a aplicat deja pentru obtinerea cetateniei, iar daca o va obtine, Romania ar putea castiga faima de pe urma sa. Asta pentru ca Adrian Krainer e considerat in Statele Unite un pretendent serios la premiul Nobel, mai ales dupa ce a castigat, chiar in acest an, Wolf Prize, al doilea premiu ca importanta. Acest premiu anunta de regula si urmatorii castigatori ai premiului Nobel.Faimos in America, Krainer a devenit cunoscut in intreaga lume dupa ce a reusit sa gaseasca leacul pentru o boala cumplita, atrofia musculara spinala.Adrian Krainer: Eu si Sir Richard Roberts suntem prieteni apropiati. El a fost persoana care m-a recrutat la laboratorul Cold Spring Harbor cand mi-am terminat doctoratul in 1986. Si a fost unul dintre oamenii care au descoperit splicingul ARN-ului in 1977, domeniul in care am lucrat intreaga mea cariera stiintifica.Rich a impartit Premiul Nobel pentru fiziologie si medicina din 1993 pentru aceasta descoperire si a fost mentor si prieten in timp ce se afla la Cold Spring Harbor. S-a mutat in New England Biolabs in 1992, dar am ramas aproape.CITESTE SI: Cel mai bogat roman din America, previziuni despre epoca post-Trump: "E tot mai evidenta tendinta asta: toate orasele mari incep sa se goleasca" Mie personal imi vine greu sa vorbesc despre acest lucru, cu atat mai mult cu cat nimeni, niciodata, nu poate prezice 100% ce se va intampla. Tot ce pot spune e ca nu stiu daca se va intampla candva asta si nici nu pot sa dezvolt prea mult din acest motiv.As spune ca dezvoltarea Spinraza, pornind de la studiile de baza ale mecanismelor biochimice si genetice si mergand pana la medicamentul care salveaza vietile unor copii. Spinraza este medicamentul utilizat in prezent pentru tratarea atrofiei musculare spinale, o boalagenetica ce cauzeaza slabirea muschilor, inclusiv a muschilor pulmonari. Simptomele apar de obicei la scurt timp dupa nastere, iar boala, desi rara, era mortala pana cand noi am descoperit acest leac.Cei patru bunici ai mei erau cetateni romani, dar bunicii mei materni s-au nascut cand Satu Mare facea parte din Austro-Ungaria, iar certificate de nastere probabil ca nu existau. Cu toate acestea, avem inca ambele pasapoarte romanesti. Tatal meu a parasit Romania ca un stramutat fara acte, dar in cele din urma am obtinut certificatul sau oficial de nastere din Romania.Tata era copilul unor evrei romani, originari din Transilvania, dar tata a trait in Bucuresti. In 1942 a fost obligat sa munceasca la Ferma Alba, iar dupa razboi a plecat din tara. Initial a mers in Italia, la fel ca si mama si parintii ei, iar din Italia au ajuns in Uruguay, unde s-au stabilit. El a ramas insa mereu legat de Romania, iar dragostea lui fata de aceasta tara m-a facut si pe mine sa ma simt cumva legat si sa doresc sa devin cetatean roman.Dar procesul e complicat, acum va trebui sa demonstrez si ca tata nu si-a pierdut niciun moment cetatenia.Mama a invatat romana de la tatal meu si maghiara de la parinti. Este foarte fluenta in ambele si, crescand, am auzit ambele limbi vorbindu-se acasa, bunica mea materna locuia cu noi.Nu pot intelege limba maghiara, dincolo de cateva cuvinte, dar inteleg romana intr-o oarecare masura, datorita legaturii sale cu spaniola, care e limba mea materna, si franceza pe care am invatat-o in scoala elementara. Pot sa citesc si sa inteleg destul de mult. Punctuatia este totusi un mister.Nu am niciun dubiu in aceasta privinta. Mai mult, este chiar posibil si sper ca se va intampla asta in timpul vietii mele.Sincer, cele mai mari descoperiri sunt cele pe care nu le putem anticipa. De exemplu, cand s-a descoperit splicingul ARN, a venit ca o surpriza completa si socanta. Ceea ce putem anticipa tind sa fie progrese mai incrementale, cum ar fi imbunatatirile tehnice; dar acestea pot facilita si noi descoperiri.Da, este amuzant sa cunosti romani, din si din afara stiintei. De exemplu, am un coleg roman la Laboratorul Cold Spring Harbor, neurologul Florin Albeanu. De asemenea, am interactionat cu un om de stiinta roman in domeniul ARN, Mihaela Zavolan, care lucreaza la Basel. Si acum aproximativ un an, l-am intalnit pe un tanar neurolog din Romania, Sergiu Pasca, care lucreaza la Stanford. Ne-am intalnit la o intalnire stiintifica la Milano. Nu am avut inca nicio colaborare formala cu oamenii de stiinta romani, dar, desigur, sunt receptiv la acestia daca apar oportunitatile.Imi place foarte mult sa calatoresc, sa explorez locuri si culturi noi, cu peisaje, plante, animale si gastronomie foarte diferite. Desigur, din cauza pandemiei, eu si sotia mea nu am mai fost nicaieri din martie anul trecut, dar speram ca vom putea relua calatoria mai tarziu in acest an. Imi place muzica clasica, dar si muzica populara, tangouri etc. Crescand in Uruguay, am devenit fan fotbal, il urmaresc in special in timpul Cupei Mondiale. Sunt un jucator competitiv de volei si tenis de masa, desi acum am trecut de perioada de varf.Am trei copii adulti de care sunt foarte mandru. Nu mi-au calcat exact pe urme, ceea ce este un lucru bun. Emily este medic, in prezent isi termina rezidenta medicala in neurologie pediatrica si urmeaza sa inceapa o bursa in epileptologie.Si Brian este un dezvoltator de software, o profesie foarte solicitata pentru viitorul previzibil.Sunt un optimist si prefer sa ma concentrez pe calitatile bune ale tuturor. Cred ca majoritatea oamenilor au cel putin cateva dintre ele. Imi displac oamenii care sunt prea egocentrici, manipulatori sau mincinosi cronici. Probabil puteti ghici la cine ma gandesc.