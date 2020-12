Povestea italiencei care s-a mutat la Bucuresti fiindca ii place Romania: "Coruptia de aici este doar o virgula fata de cea din Italia"

Din 2014 traieste in Romania

Daria Barcheri a studiat limba romana la Universitatea din Padova, dar nici macar ea nu-si imagina ca intr-o zi se va muta in Romania. A ales sa invete limba romana, desi initial studiase limbile engleza si franceza. Faptul ca a cunoscut in Italia cativa romani cu care s-a inteles foarte bine i-a stimulat curiozitatea. Asa a ajuns sa faca in cele din urma chiar si un masterat in limba romana."Un rol important l-a avut domnul profesor Dan Octavian Cepraga, care a predat in asa fel limba romana incat m-a facut sa o indragesc. Si am descoperit o limba frumoasa, latina, care aduce cu italiana, dar si o cultura extraordinara. E drept, gramatica e foarte, foarte grea, dar asta e specific limbilor latine. In ce priveste literatura, Miorita e geniala. Imi plac extraordinar de mult Mircea Eliade, Norman Manea sau Mariana Marin, ale carei poezii le-am si tradus in limba italiana, Lucian Blaga si Neagu Djuvara ", marturiseste italianca.Dupa absolvirea facultatii si dupa terminarea masteratului, a decis, in urma cu aproape 7 ani, sa se mute in Romania. Pentru ca era totusi vorba de o tara straina despre care citise si aflase multe, insa nu o cunoscuse direct, si-a propus pentru inceput o perioada de "test" de trei luni, pentru ca apoi sa decida daca se va stabili aici sau nu."Am mers prima data la Constanta, in timpul verii. Eu studiasem limba romana la Universitatea din Padova, dar inca nu o vorbeam atat de bine. Am stat timp de trei luni la Constanta si pot spune ca mi-a placut mult. Eu sunt originara dintr-o mica localitate de langa Venetia, asa ca marea imi place foarte mult. Iar Constanta, cu Piata Ovidiu si vechiul ei port, mi-a lasat o impresie excelenta. Plus ca, din punctul meu de vedere, Marea Neagra seamana cu Adriatica. Aceleasi plaje mari, cu nisip, intinse si mangaiate de soare", rememoreaza Daria.La finele "perioadei de proba" italianca a decis sa faca si urmatorul pas. S-a mutat defintiv in Romania, dar nu la Constanta, ci la Bucuresti. Asta pentru ca, spune ea, stia ca Bucurestiul este o metropola unde isi putea gasi mai usor un loc de munca. Aici si-a echivalat mai intai studiile urmate in Italia, cei trei ani de facultate si masteratul in limba romana, dupa care a urmat un curs de ghid turistic.Dar nu s-a oprit la asta. In paralel si-a deschis o firma si a inceput sa lucreze si cu Institutul Italian de Cultura din Bucuresti. S-a acomodat foarte repede, iar in scurt timp a inceput sa tina cursuri de limba italiana pentru romani si de romana pentru italieni. Si-a cumparat si un apartament in Bucuresti, asa ca acum "acasa" inseamna pentru ea Romania. Si pentru ca a descoperit o tara si o cultura noua care o fascina, a decis sa se implice si mai mult. Asa a ajuns sa fie ghid turistic pentru italienii care vin in Romania."Ii ghidez pe litoralul romanesc, dar si prin Maramures, Delta sau la manastirile din Moldova, locuri extraordinar de frumoase si incarcate de istorie. Si italienii care vin aici descopera farmecul zonei, dar si faptul ca se asemana mai mult decat ar fi crezut cu romanii", mai spune ea.Daca Italia este una dintre principalele destinatii pentru romanii plecati in Occident in cautarea unei vieti mai bune, Daria e de parere ca viata in Romania este mai buna decat cea din tara natala. Si are si argumentele ei:"Eu nu sunt singurul italian care a ales sa-si paraseasca tara. Am prietene bune in Londra si Bratislava, nici ele nu se mai intorc in Italia. Asta si pentru ca Italia traverseaza o perioada economica dificila, sunt multi someri, iar joburile putine si proaste. Vad ca multi romani merg in continuare in Italia. Nu-mi permit sa le dau sfaturi, dar eu una nu m-as duce acolo. In Romania gasesti mai usor un loc de munca si chiar daca nu te imbogatesti, stai acasa. Si se zice ca Romania e corupta, dar coruptia de aici e doar o virgula pe langa cea din Italia. Nu degeaba Italia e tara Mafiei."Criza coronavirusului a venit insa cum nu se putea mai prost. Iar vestile pe care le primea din Italia, absolut ingrozitoare, au facut-o sa traverseze o perioada mai putin fasta. Din februarie si pana azi nu a mai mers in vizita in Italia, de teama sa nu-si imbolnaveasca parintii si rudele.In paralel, a ajuns sa predea italiana online, ceea ce, spune Daria, este mult mai putin interesant decat atunci cand o preda cursantilor aflati in aceeasi sala cu ea. Si pentru ca zilele treceau uneori greu, a gasit o noua ocupatie, chiar daca nu total straina. Fosta voleibalista in Italia, la Venetia, timp de 10 ani, intre 13 si 23 de ani, ea a decis sa urmeze un curs la capatul caruia va obtine diploma de personal trainer."E un curs greu, l-am facut la Bucuresti, iar pana acum am dat un prim examen. Duminica asta urmeaza examenul final, apoi undeva in doua luni voi primi si diploma", explica ea.Insa cel mai important este ca anul viitor intentioneaza sa-si ia cetatenia romana. "Acum invat Constitutia si Dreptul Romaniei. La anul, daca totul merge bine, voi fi si cetatean roman", conchide Daria.