Povestea primei romance care a ajuns consilier de comitat in Regatul Unit. "Am trecut prin educatia britanica de la o oportunitate la alta"

Mirajul Insulei

Lupta pentru drepturile migrantilor

Alexandra Bulat (27 de ani) a visat dintotdeauna sa traiasca in Marea Britanie, tara in care s-a mutat din 2012, pe cand avea 18 ani. De fapt, in cazul ei se poate vorbi despre o reintoarcere in Insula care a fascinat-o mereu."Am locuit in Regatul Unit in 1997 pentru cateva luni. Pe atunci aveam trei ani, iar tata a lucrat un timp in sistemul de sanatate britanic. Desi voiam, n-am reusit atunci sa ne stabilim aici, dar am ramas cu dorinta de a face asta si iata ca in cele din urma m-am intors", marturiseste tanara.A ajuns pana la urma din nou in Regatul Unit dupa absolvirea liceului in Romania, unde a luat 10 pe linie, asa cum se spune. Din aceasta postura, Alexandra a fost admisa la Facultatea de Sociologie si Studii Media, la University College Londra. Paradoxal, desi visa de o viata sa se intoarca aici, primul an i-a fost destul de dificil."Nu vorbeam parca suficient de bine engleza, veneam dintr-un sistem diferit si mi-a luat si timp sa ma acomodez aici. Am facut-o dupa un an, cand am inceput sa ma integrez si sa ma obisnuiesc cu prima viata, iar tot atunci l-am cunoscut si pe prietenul meu, James, care m-a ajutat si el mult", marturiseste romanca.Licentiata in sociologie si studii media in 2015, Alexandra a urmat un masterat la Cambridge , apoi, tot la prestigioasa universitate a facut un doctorat, iar din 2020 a devenit doctor in sociologie politica si studii de migratie."Am trecut prin educatia britanica de la o oportunitate la alta. Am avut mai multe job-uri ca studenta, am fost implicata in proiecte de cercetare la University College London, British Library si London School of Economics, apoi am lucrat ca asistent de cercetare, asistent universitar si mentor", povesteste ea.Insa cel mai mult a prins-o the3million, cea mai mare organizatie in Regatul Unit care militeaza pentru drepturile cetatenilor europeni. Aici a inceput cel mai de jos, ca voluntar, iar acum a ajuns manager la Young Europeans Network, aripa tineretului si coordoneaza o echipa de 50 de tineri europeni. In plus, mai are un job: e cercetator asistent la Universitatea Strathclyde.In paralel, din 2016 ea s-a implicat si in politica si face voluntariat in calitate de consilier pe imigratie la organizatia UK Butterflies. A decis sa faca acest lucru dupa ce, asa cum spune, a aflat cu surprindere ca are dreptul ca cetatean european sa faca si politica in Regat. Brexit -ul i-a dat un imbold sa faca asta, mai ales ca in toti acesti ani a asistat la discursul xenofob al unor politicieni britanici si la campania sustinuta impotriva est-europenilor, in special romani si bulgari, dar si unguri, polonezi sau cehi."Totul a culminat dupa intrarea Romaniei si a Bulgariei in Uniunea Europeana, cand anumiti politicieni, sustinuti de tabloide, au spus ca esticii vin si le iau job-urile britanicilor si le aduc in schimb crima organizata si retele de prostitutie. Ca cetatean roman, european, nu am putut sa nu dau replica unor asemenea afirmatii", spune tanara.In acest an, Alexandra a decis sa candideze din partea partidului laburist, iar la alegerile din 6 mai a castigat un post de consilier in comitatul Cambridgeshire. De altfel, tanara ieseanca este primul roman care ocupa o asemenea functie in Regatul Unit. Acest lucru nu o schimba, insa. "Ma consider in continuare un militant pentru drepturile migrantilor, iar dorinta mea e sa realizez o miscare care sa-i reuneasca pe tinerii migranti pentru a forma o societate mai echitabila aici, in Regat", explica romanca.