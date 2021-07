Povestea romancei pentru care "nu se poate" nu exista in vocabular. A ramas fara picioare la 17 ani, dar azi e o mare campioana

Un destin in zodia bicicletei

Schimbarea la fata

Toate drumurile duc la Tokyo

Multipla campioana a Italiei la handbike, Ana Vitelaru are o poveste de film, care a impresionat in Peninsula si i-a facut pe italieni sa o aprecieze o data in plus.Cu adevarat, povestea ei a inceput in anul 2000 si a purtat-o mai intai spre agonie, inainte de a ajunge pe culmile gloriei. In acel moment fatidic, Anamaria se afla in gara Galati si se pregatea sa se urce intr-un tren . A avut insa un ghinion teribil."Pe 2 septembrie 2000, un tren m-a lovit la Galati, iar ambele picioare mi-au fost amputate, chiar deasupra genunchilor. Dupa o luna am fost operata din nou, in Italia, iar apoi am primit proteze", povesteste Ana.Viata ei avea sa se rescrie in Italia. Aici, ea s-a casatorit cu un italian, iar timpul i-a vindecat si i-a alinat suferintele. Si tot aici a redescoperit placerea de a merge cu bicicleta, pe care o credea uitata, iar la drept vorbind nici ea nu isi imagina cat de mult avea sa-i schimbe destinul.Acum cinci ani, Ana s-a urcat din nou pe o bicicleta dupa mai bine de 15 ani. Desi multi au privit-o cu neincredere si nu i-au dat sanse, ambitia romancei a invins. Dar inainte de asta, a inceput sa se antreneze intens. A luat la pas muntii Italiei si a facut trasee dintre cele mai dificile. A alergat kilometri si s-a antrenat pe orice vreme, in orice anotimp. Avea o ambitie: sa le arate tuturor ca nu era cu nimic mai prejos decat cei din jurul ei care nu aveau nicio deficienta si care, uneori, o priveau cu indulgenta."Prima oara cand m-am urcat in munti cu noile proteze am reusit cu greu sa parcurg un kilometru. Si nu era deloc simplu. Dar nu m-am lasat. Am continuat sa fac asta, iar cu timpul am ajuns sa fac fara probleme, fara sa ma opresc, distante de 7-8 ori mai mari", adauga romanca.In 2016 si-a invins orice urma de temeri si s-a urcat din nou pe o bicicleta. Atunci a constatat cat adevar exista in zicala care spune ca mersul pe bicicleta nu se uita niciodata! S-a intamplat dupa ce a cunoscut un presedinte de club, care i-a facut rost de o bicicleta speciala - handbike - si care a incurajat-o si i l-a prezentat pe Alessandro Zanardi, omul care avea sa-i devina antrenor."Intr-o zi l-am cunoscut pe Pierino Dainese, presedintele unei societati sportive, care mi-a facut rost de o bicicleta speciala. Mi-a procurat-o cu ajutorul lui Alessandro Zanardi - era in 2017, in octombrie. Doua saptamani mai tarziu, lucram deja cu Zanardi, iar dupa o serie de antrenamente cumplite am avut o surpriza uriasa: am fost chemata oficial la echipa de handbike a Italiei", povesteste romanca.A fost clipa descatusarii. De atunci, Ana Vitelaru a devenit campioana a Italiei la handbike, iar mai apoi multipla campioana. Apoi, a reprezentat culorile Italiei la Cupa Mondiala din Belgia si la cea din Olanda, de unde s-a intors cu o medalie de argint si cu doua de bronz.Acum, ea s-a calificat la Jocurile Parlimpice de la Tokyo si va reprezenta Italia la aceasta competitie. Iar miza este una pe masura, pentru ca fosta echipa a Italiei, inainte ca romanca sa fie inclusa in lot, castigase proba de stafeta la Jocurile Paralimpice de la Rio de Janeiro din 2016.Presiunea suplimentara nu o sperie pe sportiva cu origini romane. Va merge ca si pana acum, pentru a se bate pentru o medalie paralimpica. Daca va fi sau nu cea mai stralucitoare, ramane doar un detaliu. Povestea care conteaza cu adevarat si care merge mai departe este cea a Anei Vitelaru, romanca pentru care Italia este a doua casa si care i-a invatat pe cei din jurul ei poate cea mai importanta lectie de viata. "Orice s-ar intampla, oricat de jos s-ar parea ca ai ajuns la un moment dat, nu abandona. Asta e ideea, nu abandona niciodata. Iar munca, eforturile tale vor fi rasplatite mai devreme sau mai tarziu, poate mai mult decat ai fi putut sa speri".