Povestea romanului care "a furat" meserie de italieni, iar acum ii invata cum sa faca pizza

Instructor la prima scoala de pizza din lume

Sub asaltul pandemiei

Ciprian Zamfir a ajuns in Italia in urma cu mai multi ani. Nu a mers acolo pentru a munci, ci a mers cu echipa de handbal Nitramonia Fagaras, intr-un turneu. Numai ca socoteala de acasa nu s-a potrivit cu cea de la targ. Avea doar 18 ani, dar un telefon de la tatal sau l-a facut sa-si schimbe planurile si sa ramana definitiv acolo."Cand am ajuns in Italia, m-a sunat tata si mi-a spus ca mama e foarte bolnava si ca avem nevoie de bani pentru operatia ei. Am decis atunci sa raman acolo. Nu am ramas de bunavoie, ci pentru ca nu aveam alte solutii ca sa fac rost de bani", rememoreaza el.In Italia si-a gasit relativ rapid un loc de munca. S-a dus impreuna cu fratele sau la un restaurant, dar dupa un timp s-a decis sa o ia pe cont propriu. Atunci a ajuns "ucenic" pizzar la o pizzerie, luand-o chiar de jos.A inceput la pizzeria "La Capricciosa", faimosa in intreaga lume, pentru ca aici s-a nacut prima pizza Capricciosa, in anul 1937. Au urmat alte specializari, ocazie sa "fure meserie" de la pizzari de legenda din tara pizzei. Asa a ajuns sa se specializeze cu maestrul Riccardo Menon, iar de aici la "La Piazzette de la Castelli Romani".Parcursul sau a fost fulminant. In cativa ani a ajuns de la pustiul care nu avea nimic in comun cu pizza la maestrul pizzar respectat si cautat de sute de tineri care voiau sa invete de la el sa prepare traditionala mancare italiana.Si pentru ca se simtea deja suficient de stapan pe el si avea nevoie si de o provocare, a decis sa mearga si sa concureze la Campionatul National de Pizza din Italia. A castigat competitia, desi avea in fata si contracandidati maestri, care preparau pizza de zeci de ani. De aici, Ciprian Zamfir a ajuns la Campionatul European al pizzarilor, organizat in 2010, la Barcelona . A castigat si acest concurs fara probleme, iar faima sa a depasit hotarele Italiei.Asa se face ca un an mai tarziu, in 2011, a a ajuns sa fie parte din juriu la Campionatele Mondiale de pizza.Insa pana sa ajunga campion european si campionul Italiei la pizza, Ciprian Zamfir isi facuse deja un nume. A ajuns chiar instructor la scoala "Pizzaioli", detinuta de Enrico Fama, fondator al primei scoli de pizza din lume. Era primul strain caruia i s-a facut onoarea sa predea arta pizza la aceasta academie.De altfel, numai in ultimii ani, prin mainile sale au trecut mii de tineri care si-au propus sa ajunga puzzari. Unii dintre ei i-au devenit ulterior discipoli, iar altii au ajuns pe alte continente, unde s-au stabilit si au devenit pizzari sau chiar si-au deschis propriile pizzerii.In prezent, el este chef pizzar si administreaza mai multe restaurante din "Cetatea Eterna", iar pana la aparitia pandemiei a fost invitat la zeci de evenimente si demonstratii, in intreaga lume. Din Statele Unite si pana in Germania si chiar Romania, el a tinut cursuri si a fost prezent la diverse invitatii.Membru fondator al Academiei Pizzaiolli din Italia si membru in juriul unor concursuri internationale, Ciprian isi indreapta acum atentia spre Romania. A infiintat de curand, la Cluj, Asociatia Pizzarilor Profesionisti din Romania si va tine aici o serie de cursuri.Ultimul an, marcat de pandemie si de restrictiile draconice impuse de Guvernul de la Roma, a fost dramatic pentru HoReCa, inclusiv in Italia. Desi fostul guvern a promis sprijin pentru aceasta industrie, banii au intarziat, iar falimentele s-au tinut lant. Nu a fost insa cazul restaurantelor administrate de Ciprian, chiar daca si acestea au avut serios de suferit."Trei dintre restaurantele pe care le administrez la Roma au ramas deschise in permanenta pe regim de delivery, pe toata perioada restrictiilor. Unul dintre ele a trebuit insa sa-l tin inchis, pentru ca se afla cumva intr-un spatiu comun, intr-o cladire cu un cinematograf, iar in timpul acesta nu a fost permis ca teatrele si cinematografele sa fie deschise.In aceasta perioada, Roma este clasificata cu culoarea galbena, iar acest lucru ne-a permis sa deschidem terasele localurilor si sa le putem oferi clientilor o pizza. Sunt semne bune si multe sperante ca ne vom intoarce treptat la normalitate", spune Ciprian Zamfir.Iar vestea buna este, spune romanul, ca Italia ar urma sa fie deschisa turistilor straini de la 15 mai. "Asta ar insemna o gura de oxigen pentru acest sector care a fost dus la pamant. Guvernul lucreaza acum foarte mult la ridicare graduala a restrictiilor si speram ca in curand sa se redeschida in totalitate HoReCa", mai spune el.