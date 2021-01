Povestea romanului considerat omul Mafiei in Italia. Ocupat cu intimidarea "inamicilor", barbatul a scandalizat opinia publica cand a fost eliberat brusc din puscarie

Ce acuzatii i-au fost aduse

Eliberat, dar cercetat in continuare

Decizia justitiei italiene vine ca o surpriza pentru presa italiana, cu atat mai mult cu cat Pavel era vazut ca un locotenent al sefilor gruparii mafiote. El era responsabil cu intimidarea celor pe care mafia ii lua in vizor, insa judecatorii italieni au considerat ca ca Pavel era doar executant si nu actiona autonom.A contat si faptul ca in perioada in care a fost in arest la domiciliu, romanul a colaborat cu politia si nu a incercat sa fuga. Arestat la inceputul anului 2019, el a petrecut un an in inchisoare, pe durata cercetarilor. Apoi, in aprilie 2020, magistratii italieni au considerat ca poate fi cercetat in continuare in arest la domiciliu, pentru ca la sfarsitul saptamanii trecute sa se decida judecarea sa in libertate, scrie Il Messaggero. Romanul este acuzat ca ar fi omul celor doi conducatori ai mafiei din Viterbo, calabrezul Giuseppe Trovato si albanezul Ismail Rebeshi. Pavel ar fi lucrat in special cu Rebeshi, care il insarcina de regula cu "treburile murdare". Astfel, printre altele, el a primit drept sarcina incendierea masinilor unor politisti care investigau actiunile mafiotilor.Romanul a fost cel care le-a incendiat masinile si tot el a fost cel care l-a amenintat pe un conational care a deschis un club romanesc in localitate. Ionel Pavel i-a transmis acestuia un mesaj ferm din partea lui Ismail Rebeshi, care i-a cerut sa inchida clubul, apoi a participat la o tentativa de furt intr-un magazin de bijuterii. In plus, Pavel era nelipsit din anturajul lui Rebeshi, iar cei amenintati de el au marturisit la proces ca isi indeplinea intotdeauna sarcinile primite.Dupa episodul cu incendierea, Ionel Pavel ar fi marturisit unui super-martor: "Ai vazut ce am facut?". De altfel, romanul in varsta de 36 de ani i-ar fi marturisit procurorului Fabrizio Tucci in timpul unei audieri ca a participat la incendierea masinilor, in iunie 2017, in timp ce politistii se aflau intr-un bar din cartierul Pilastro.Totusi, judecatorii au considerat ca Pavel Ionel poate fi eliberat. Potrivit portalului italian Tuscia Web , judecatorii au subliniat ca: "in lunga perioada in care a fost restrictionat la arest la domiciliu, el nu a incercat niciodata sa profite de increderea acordata pentru a scapa si, intr-adevar, intentiona sa participe personal la toate audierile a procesului in care este acuzat.De asemenea, se mentioneaza ca la 16.12.2020 a fost autorizat sa mearga la cabinetul unui medic pentru a efectua o vizita cu mijloace proprii si fara escorta, iar cu acea ocazie nu a fost raportata nicio incercarea de a parasi definitiv Viterbo", au considerat magistratii italieni, care au adaugat si ca:"Aceste elemente ne permit sa afirmam ca pana in prezent cerinta de precautie in cauza este in continuare slabita, desi exista si din cauza statutului acuzatului ca strain si a existentei probabile a legaturilor si cunostintelor in tara de origine, Romania, la care ar putea dori sa se intoarca cu inlaturarea in consecinta a oricarei pedepse impuse la rezultatul procesului."De aici si decizia care il obliga pe roman sa se prezinte de doua ori pe zi la postul carabinierilor din Bagnaia. Chiar si asa, decizia reprezinta o surpriza, cu atat mai mult cu cat Pavel a fost implicat in toate actiunile importante ale mafiotilor. Eliberarea sa a scandalizat opinia publica din zona, potrivit presei locale.