Sarbatori religioase - 10 februarie. Povestea Sfantului Mucenic Haralambie

Sf. Sfintit Mc. Haralambie; Sf. Mc. ValentinaGreco-catoliceSf. m. Haralambie; Sf. ScolasticaRomano-catoliceSf. Scolastica, fc.este pomenit in calendarul crestin ortodox la 10 februarie.A fost episcop al cetatii Magnezia din Asia Mica. Si-a inchinat viata lui Hristos si indrumarii credinciosilor, iar prin fapta si cuvantul sau a adus multi pagani la credinta crestina.Sfantul Haralambie a trait in timpul imparatului roman Septimiu Sever (193-211) si a suferit moarte martirica in timpul persecutiilor impotriva crestinilor declansate de acesta.Este unul dintre cei mai varstnici mucenici dintre cei cunoscuti de Biserica, avea 113 ani atunci cand a fost chinuit pentru credinta in Hristos. In ciuda varstei inaintate, Sfantul Haralambie a fost arestat, torturat si in final condamnat la moarte prin taierea capului.Sfantul Haralambie si-a dat insa sufletul sau in mainile lui Dumnezeu inainte de a fi lovit cu sabia, iar ostasii insarcinati cu executia au spus ca acesta a murit fara taiere de sabie. Insusi Mantuitorul a fost vazut de Sfantul Haralambie inainte de sfarsitul sau si atunci s-a rugat: "Mare este taina aceasta, Doamne, ca m-ai invrednicit a vedea infricosata Ta slava. Doamne, de-Ti place Tie, ma rog sa dai slava numelui Tau, ca oriunde se vor pune moastele mele si se va cinsti pomenirea mea, sa nu fie foamete in locul acela sau aer stricacios, care sa piarda rodurile.Ci sa fie mai ales in locurile acelea pace si sanatate trupeasca, mantuire sufleteasca si indestulare de grau si vin, cum si inmultire de dobitoace, pentru trebuinta oamenilor. Doamne, Tu stii ca oamenii sunt trup si sange, iarta-le lor pacatele si le da imbelsugare din rodurile pamantului, ca, cu indestulare, pentru osteneala lor, sa se sature si sa se indulceasca, preamarindu-Te pe Tine, Dumnezeul lor, Datatorul tuturor bunatatilor; iar roua ce se pogoara de la Tine, sa le fie tamaduire. O! Doamne Dumnezeul meu, varsa peste tot darul tau si ii izbaveste de boala ciumei" (Vietile Sfintilor).Si dupa cum arata Acatistul Sfantului Haralambie, acesta este "izbavitor de ciuma si de foamete (...) tamaduitor de rani si boli".