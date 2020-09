Povestea sfantului pe care crestinii il praznuiesc pe 22 septembrie. Patimile facatorului de minuni

Tropar inchinat Sfantului Foca

Condac inchinat Sfantului Foca

Sfantul Foca a trait in timpul imparatului Traian (98-117), fiind originar din orasul Sinope. Pamfil, tatal lui, de meserie constructor de corabii si Maria mama sa, au aprins in Foca din copilarie dorul dupa Hristos. Pentru viata virtuoasa a fost hirotonit episcop in Sinope.Cand conducatorul cetatii Sinope a aflat ca Foca se inchina lui Hristos, a trimis ostasii sa-l ucida. Vazandu-i din gradina trecand pe ulita, Foca i-a strigat: "Pe cine cautati?" Ostasii au raspuns: "Cautam pe Foca!" Mucenicul, fara sa se sperie si intelegand ca i s-a apropiat sfarsitul pamantesc, le-a zis: "Veniti la mine si eu va voi spune unde il gasiti, il cunosc foarte bine." I-a primit in casa lui si i-a ospatat din belsug. La masa, dialogul a continuat: "Si pentru ce pricina cautati pe omul acela?" "Ne-a trimis mai-marele sa-l ucidem pentru ca este crestin!" "Rogu-va, stapanii mei, ramaneti pana maine in casa mea, veselindu-va, mancand si band, iar dimineata eu il voi da voua, ca nimeni nu-l cunoaste ca mine, singur il voi aduce si-l voi da in mainile voastre", relateaza Crestin Ortodox In acea noapte, Mucenicul Foca n-a dormit deloc, s-a dus in gradina, a mangaiat pentru ultima data florile, si-a sapat mormantul, a impartit haine si mancare saracilor, s-a rugat, iar dimineata cand ostasii l-au intrebat unde este Foca, le-a raspuns: "Eu sunt!" Cutremurati, acestia, desi nu le venea sa creada, au implinit porunca dregatorului pagan.Moastele Sfantului Sfintitului Mucenic Foca au fost mutate din Sinope, unde a fost episcop, la Constantinopol in ziua de 23 iulie 403 sau 404.De prunc te-ai aratat vas stralucit al Duhului, cel ce te-ai imbogatit de la El cu darul minunilor, Foca intru tot sfintite, de cand ai inceput a-I sluji Mantuitorului intru cuviosie, si ai baut intru nevointa paharul Lui. O, pe tine te rugam, mijloceste pentru sufletele noastre.Ca pre un soare intelegator al Bisericii de Dumnezeu luminat si purtator de lumina te-a pus pre tine Stapanul cel prea inalt, mucenice, ca sa luminezi multimea credinciosilor. Ca vietuirea si nevointele tale le-a primit ca un mir de buna mireasma, Cel ce singur este milostiv.