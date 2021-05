Povestea sopranei Adela Zaharia, artista care a cucerit o lume intreaga cu vocea sa. "Putini oameni m-au incurajat de-a lungul carierei asa cum a facut-o Placido Domingo"

Germania, locul in care opera e la loc de cinste

Un succes urias

A lucrat si cu Placido Domingo si cu sotia acestuia

Adela Zaharia si-a descoperit talentul inca din copilarie, iar parintii au sustinut-o din plin si au dat-o la Scoala de muzica din Arad. Asta desi nimeni din familia sa nu mai cochetase pana atunci cu muzica.Initial, artista s-a indreptat spre pian si apoi spre studii teoretice, iar ulterior, abia dupa ce a terminat liceul, a decis sa se indrepte spre o cariera in canto. Si nu a gresit deloc. Talentul ei s-a revelat treptat, iar urmatorul pas a fost admiterea la Conservatorul din Cluj. A debutat pe scena Operei Nationale din Cluj , dar cariera ei s-a legat in primul rand de Germania, tara in care traieste de mai mult timp."Eram in ultimul an de studii de masterat la Cluj cand am fost invitata sa fac o auditie la Deutsche Oper Berlin. Asa ca ma aflam la Berlin pentru auditia respectiva cand am primit un telefon de la impresarul cu care lucram in acea perioada, care m-a intrebat daca as putea sa fiu intr-o ora la Komische Oper Berlin, fiindca sunt interesati si ei sa ma auda. Am sarit intr-un taxi si am cantat pe scena Komische Oper.Imediat mi-au oferit un contract de doi ani in studioul lor de opera, ceea ce era un pas intermediar ideal intre studii si a incepe o cariera. Astfel, dupa terminarea studiilor la Cluj a inceput primul meu contract in Germania, dupa care lucrurile s-au legat, iar acum am domiciliul si baza activitatii in Germania de noua ani", spune artista.S-a acomodat fara probleme in Germania, iar primii ani petrecuti la Berlin au fost printre cele mai frumoase perioade ale vietii ei. Asta cu atat mai mult cu cat partenerul ei, si el muzician, s-a mutat si el in capitala Germaniei odata cu ea.In plus, Adela Zaharia a descoperit la Berlin, dar si in Germania, in general, o efervescenta culturala pe care nu o vazuse nicaieri in Romania."Germania are 83 de teatre de opera subventionate de stat. In comparatie, Romania are vreo sapte, care se lupta constant cu amenintari de taieri de buget, suspendarea activitatii sau alte probleme. In Germania exista o sustinere foarte mare pentru cultura din partea guvernului, care se oglindeste si in bugetele alocate. Iar pe langa bugetele de stat, mai exista si traditia sponsorizarilor", spune soprana.Lovitura a dat-o cu adevarat in 2017, cand a castigat celebrul concurs Operalia, dedicat tinerilor talentati din intreaga lume. Aici l-a impresionat inclusiv pe Placido Domingo, care s-a aratat incantat de vocea si de talentul ei."Chiar daca activam deja de cinci ani in Germania, nu reusisem sa am acel breakthrough de care e nevoie pentru o cariera internationala. Si cum mi-am dat seama ca nu ma pot baza pe agentia cu care lucram atunci pentru a crea aceasta trecere la nivelul urmator, am decis sa particip la un concurs unde sa ma prezint cat de bine posibil si care sa functioneze ca o auditie pentru teatrele mari de opera din lume.Nu planuisem sa particip la Operalia neaparat, consideram ca e un nivel prea inalt si ca nu as avea nicio sansa. Insa din cauza ca celelalte concursuri aveau loc in timpul stagiunii, cand nu aveam timp sa ma pregatesc, am ajuns la concluzia ca pot participa doar la Operalia, care este organizat in perioada verii", a marturisit artista.Pentru acest succes, Adela Zaharia s-a pregatit si a muncit enorm. "M-am pregatit foarte intens, am analizat in detaliu cu ce repertoriu ar fi mai bine sa ma prezint, am invatat din greselile unora si m-am inspirat din succesul altora. Iar cu aproximativ o luna si jumatate inainte de concurs, am inceput un antrenament intensiv: sase zile pe saptamana de coaching-uri cu profesoara mea de canto si cu pianist.Nu am lasat niciun detaliu la voia intamplarii. Tinta pe care mi-o pusesem a fost sa ajung pana in semifinale, fiindca acestea erau transmise live pe Internet. Asa ca va dati seama cat de mare a fost socul cand am auzit ca sunt castigatoarea concursului. A fost mai mult decat mi-as fi imaginat vreodata", a marturisit ea.Recent, soprana romanca a fost nominalizata la The International Opera Awards, categoria Young Singers. In toti acesti ani a cucerit publicul cu prestatiile ei consistente pe marile scene ale operelor, din Paris pana la New York si din Berlin pana in Melbourne. Si nu intamplator a ajuns sa colaboreze cu legende ale operei, asa cum este Placido Domingo, cu care a lucrat in mai multe randuri dupa succesul ei urias de la Operalia."Am avut placerea de a colabora cu maestrul Domingo in repetate randuri, dupa castigarea concursului Operalia, si am avut placerea de a-i cunoaste intreaga familie si de a petrece timp impreuna. Sotia dansului a semnat regia productiei "La Traviata" de la Los Angeles, in care am cantat, deci am lucrat doua luni cu ea. Putini oameni m-au incurajat si potentat de-a lungul carierei asa cum a facut-o Placido Domingo", sustine artista.Asemenea multor alti artisti romani de calibru, Adela Zaharia a cochetat cu ideea de a se muta inapoi in tara, insa pandemia a facut-o sa se razgandeasca."Din pacate, 2020 a scos la iveala cele mai mari probleme din societate si sistemul romanesc. E foarte trist ce se intampla si sper ca, la un moment dat, sa primeasca si tara noastra o sansa la un trai normal si decent, cu lideri inteligenti si inspirati, care sa lupte pentru un viitor cu adevarat mai bun", a spus artista.Intr-o perioada delicata pentru toti artistii, ea a pierdut pana acum zeci de spectacole si de concerte, iar dorul de a fi din nou pe scena, in fata unui public cald, bun cunoscator de opera, il simte din ce in ce mai puternic de la o zi la alta. Ramane insa cu speranta ca odata cu campania de vaccinare pandemia va da inapoi si va permite redeschiderea operelor si a teatrelor peste tot in lume.