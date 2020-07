Povestea Sorinei, fetita din Baia de Arama care traieste acum visul american alaturi de familia sa adoptiva

Inceputul

Interventia autoritatilor

Foto: Facebook/ Arhiva familiei

Uniti pentru Sorina

Incercarile repetate de a bloca plecarea Sorinei in SUA

Sotii Sacarin, stabiliti in Statele Unite ale Americii de la inceputul anilor 2000, au hotarat in 2015 sa adopte un copil din Romania. Au urmat tot pasii impusi de lege, dar si de autoritatile americane. In data de 23 aprilie 2019, in urma unei decizii definitive a Curtii de Apel Craiova, acestia au devenit oficial parintii Sorinei.Familia Saramat, in plasamentul careia s-a aflat Sorina de la varsta de un an si doua luni, a refuzat de doua ori sa o adopte pe fetita. Prima data in 2013 si a doua oara in 2017. Acestia sustineau ca vor ca fetita sa fie copilul lor, insa, asistentul maternal a depus cereri de adoptie pe care le retragea la scurt timp. Prin aceste refuzuri, sotii Saramat au pierdut prioritatea privind adoptia fetitei, potrivit adevarul.ro In data de 24 mai, Comisia pentru Protectia Copilului din cadrul Consiliului Judetean Mehedinti, i-a retras Marianei Saramat atestatul de asistent maternal profesionist, sub motivul ca nu si-a respectat obligatia privind copilul pe care-l avea in plasament. Si anume, absenta contributiei acesteia la reintegrarea fetitei intr-o familie adoptiva.Asistentul maternal, Mariana Saramat, a refuzat sa predea copilul familiei de adoptie, copil pentru cresterea caruia statul ii platea un salariu lunar.Astfel, pe 21 iunie 2019, dupa ce familia Sacarin a facut o plangere penala pentru privare de libertate si rele tratamente, procuroarea Maria Piturca, insotita de mascati, s-a prezentat la domiciliul sotilor Saramat pentru a o lua pe fetita, care ajunge in custodia sotilor Sacarin.Acesta este momentul pe care il cunoaste deja toata lumea. Imaginile din momentul interventiei, cand fetita a fost pur si simplu tarata oe jos, prin curte, de catre procuroare, a devenit viral si a starnit o multime de reactii. Vasile Saramat a sustinut atunci ca mascatii au intrat cu forta in casa in timp ce toti dormeau.Dupa acest eveniment , sotul asistentei maternale a sustinut ca el si sotia sa au dorit sa o adopte pe fetita in 2017, insa managerul de caz i-a determinat sotia sa semneze o cerere scrisa din care rezulta ca refuza adoptia, amenintand-o ca ii va fi desfacut contractul de munca daca nu semneaza.Dupa ce filmuletul de pe Facebook a devenit viral, localnicii de la Baia de Arama au iesit in repetate randuri in strada pentru a veni in sprijinul fetitei care a fost luata cu forta din casa asistentilor maternali.Mai mult, a fost creata o pagina de Facebook, "UNITI pentru Sorina" care, inca tine evidenta cazului.Pasaportul micutei Sorina a fost retinut, in vara anului 2019, de catre procurorul Mihaiela Iorga-Moraru, de la Sectia Speciala, in cadrul anchetei care verifica modul in care s-a facut adoptia in acest caz.Pe 24 iunie 2019, procurorul general interimar Bogdan Licu a emis o ordonanta presedintiala prin care a cerut revizuirea deciziei judecatoresti prin care minora a fost incredintata cuplului de romani stabiliti in SUA. Unul dintre motivele enumerate in aceasta cerere este faptul ca "mediul in care minora a crescut si s-a dezvoltat timp de aproape 7 ani, incepand cu varsta de 1 an si 2 luni, creeaza certitudinea ca aceasta vede in familia Saramat familia sa naturala".In aceeasi cerere, Parchetul General sustine ca familia Saramat a preluat in plasament, in anul 2012, doi copii minori, insa a putut adopta doar unul. Cele doua fetite, subliniaza Parchetul,, potrivit g4media.ro Ulterior, aceasta cerere a fost respinsa de catre magistratii Curtii de Apel Craiova. Bogdan Licu a contestat in instanta decizia judecatorilor prin care fetita din Baia de Arama a fost data spre adoptie si a solicitat interzicerea parasirii teritoriului Romaniei de catre minora. Insa, a fost respinsa si aceasta cerere.Mai mult, in data de 21 iulie 2019, ziua in care Sorina trebuia sa plece in Statele Unite alaturi de parintii sai adoptivi, au fost nevoiti sa-si reprogrameze cursa de peste ocean. Acestia au pierdut avionul dupa ce, politistii de frontiera au efectuat verificari amanuntite cu privire la documentele de calatorie ale minorului. Din fericire, au reusit sa plece cu o alta cursa, in aceeasi dimineata.Intre timp, fetita s-a adaptat foarte bine in noua sa familie. Merge la scoala, face cursuri de pian, practica diverse sporturi, a invatat limba engleza si se bucura de viata alaturi de cei doi frati.Marti, 14 iulie 2020, Inalta Curte de Casatie si Justitie a constatat ca Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, cunoscuta ca Sectia Speciala, i-https://ziare.com/stiri/ magistrati /inalta-curte-constata-ca-sectia-speciala-i-a-incalcat-sorinei-fata-adoptata-din-baia-de-arama-dreptul-la-libera-circulatie-1619614 in momentul in care i-a fost retinut pasaportul.