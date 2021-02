Povestea trista a celui mai vechi roman din paradisul insulelor Canare. "Tata nu mi-a reprosat niciodata ceea ce s-a intamplat, dar n-a murit pana nu m-a vazut pentru ultima data"

A avut de ales intre inchisoare si azil politic

Razbunarea comunistilor

Dezamagit de Romania anului 1990

Mircea Moise a cutreierat oceanele si marile lumii ani la rand, ca bucatar pe vapoarele romanesti. Cursa din 1981 avea insa sa fie pentru el ultima la bordul unui vapor romanesc. Si nu a fost neaparat alegerea sa, ci mai degraba a fost obligat sa ia aceasta decizie.Cand a plecat in acel an din Constanta, Mircea Moise a luat cu el cateva sute de lei, desi o lege data de comunisti interzicea acest lucru. Intentiona sa schimbe acesti bani in valuta si sa puna banii la saltea pentru vremuri grele, dar nu avea de unde sa stie ce intorsatura va lua viata sa. Acasa il asteptau sotia si un copil de trei ani, asa ca romanul nici nu lua in calcul sa fuga din tara.Doar ca, odata ajuns in Gibraltar, a reusit sa paraseasca vasul pentru cateva ore si a schimbat leii in lire sterline. S-a intors apoi la vapor, dar a facut o greseala care avea sa-i schimbe in totalitate viata: i-a povestit totul celui mai bun prieten. Nu avea de unde sa stie ca gestul sau va fi imediat taxat. Securistul vaporului pe care muncea a anuntat Bucurestiul si s-a stabilit sa fie arestat imediat ce punea piciorul pe pamant romanesc, la intoarcere.CITESTE SI: INTERVIU Mihnea Bostina, virusolog roman recunoscut pe plan mondial: "Multi ani de acum inainte, SARS-CoV-2 va fi o importanta problema medicala" Tradat de cel mai bun prieten, care l-a dat de gol securistului, Mircea Moise a decis, in disperare de cauza sa coboare din vas la urmatoarea oprire, care a fost Las Palmas de Gran Canaria."In cateva secunde mi-am revazut toata viata de pana atunci derulandu-se in fata ochilor. Trebuia sa iau o decizie importanta si rapida. Am vorbit tot cu cel care ma anuntase de pericolul care ma pastea si am decis sa cobor in portul din Las Palmas si sa ma urc pe primul vapor care mergea spre Santa Cruz de Tenerife.Era in dimineata lui 29 ianuarie 1981 cand m-am prezentat la capitanul navei care pleca in cateva minute spre Tenerife cerandu-i azil politic.Nu am luat cu mine nimic, nici bani si nici haine. Daca coboram cu bagaje de pe nava noastra puteam da de banuit celorlalti colegi si implicit securistului care era mereu cu ochii pe mine", a pvestit Mircea Moise, pentru Univers Romanesc Gestul sau nu a ramas fara urmari. Regimul lui Ceausescu avea sa-i lase sotia fara serviciu chiar daca avea un copil de doar trei ani. Acelasi lucru avea sa se intample cu tatal adoptiv, care a fost dat afara din serviciul militar si marginalizat."Tata nu mi-a reprosat niciodata ceea ce s-a intamplat, dar n-a murit pana nu m-a vazut pentru ultima data. Cand am aflat ca este la pat, bolnav, m-am dus la Constanta. Puteam sa merg dupa ce a murit Ceausescu. Simteam ca o chemare. Cand am intrat in camera lui si a dat cu privirea de mine, mi-a prins mana, mi-a strans-o, iar din ochi au inceput sa-i curga lacrimi. N-a zis niciun cuvant, dar eu am inteles totul. Ma iertase pentru tot raul ce i se intamplase de la plecarea mea. La nici doua ore de la acest moment tatal meu s-a stins", a povestit barbatul.In Tenerife a inceput practic o viata noua. A avut si sansa, pentru ca a fost primit cu bratele deschise. Dupa o perioada a inceput sa iasa din centrul pentru azilantii politici si sa poata lucra."Lucrand am inceput sa-mi fac prieteni, sa le vorbesc limba si sa-mi castig existenta si simpatia celor care ma ospitau. De la centrul unde locuiam ne dadeau bani de tigari si mancare si ne sfatuiau sa nu cersim. Dar eu eram tanar si doream sa fac mai mult. Asa am inceput sa lucrez cu pescarii localnici la prepararea si comercializarea pestelui care sosea pe insula. Lumea de aici ma stie foarte bine si ma respecta. Eu sunt cel care stie cel mai bine sa prepare pestele pentru conservare indelungata. Ma cheama si acum cand au nevoie", mai spune el.Imediat dupa Revolutie s-a intors in tara, dar a suferit o dezamagire cumplita. Desi regimul comunist fusese inlaturat, vechile apucaturi ale militienilor nu disparusera, iar romanii care fugisera din tara nu fusesera reabilitati. Asa s-a trezit ca este tratat ca un infractor in propria tara si i-au fost aruncate vorbe grele."Cel mai tare m-a durut cand mi-au zis ca Romania nu are nevoie de oameni ca mine. De la aeroport m-am dus tinta acasa la sotia si copilul meu. Intre timp, cel mic, implinise 12 ani. Am fost supravegheat in toata perioada cat am stat in Romania. La poarta casei noastre a stat mereu un individ. Dupa doua saptamani m-am intors in Tenerife cu un suflet greu si cu un gust amar. Singura dorinta era sa-mi iau familia cu mine si sa nu mai stiu de nimeni si de nimic", a marturisit barbatul.Sotia si fiul sau l-au urmat in Tenerife, iar lucrurile au mers cum nu se putea mai bine o lunga perioada. Doar ca, intre timp, sotia sa a murit dupa ce i s-a declansat o forma agresiva de diabet care i-a devenit fatala, iar fiul sau a decis sa faca facultatea in Romania si s-a stabilit la Brasov, unde este inginer.vlad iacob ziare.com