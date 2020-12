Povestea fabuloasa a unui tanar din Cluj, fost angajat al Facebook si Google, care i-a invatat programare pe zeci de mii de romani

80.000 de oameni au intrat pe cursul de baza

De la medicoritate la olimpiada de informatica

A lucrat la Facebook , la New York, si la Google , la Los Angeles, dar s-a intors acasa animat de o idee care avea sa se dovedeasca una castigatoare. Petru Trimbitas, un tanar de 26 de ani, a renuntat la o cariera de IT-ist in Statele Unite, pentru a dezvolta un program de mentorat dedicat celor care vor sa invete programare.Iar proiectul s-a dovedit un adevarat succes. La numai cativa ani de la lansare, circa 80.000 de romani au intrat pe platforma online WellCode unde este postat cursul de baza. Intregul proiect a pornit de la ideea ca sistemul de invatamant romanesc persista intr-o mare eroare.Elevii si studentii sunt, sustine Petru, obligati sa invete niste cursuri standard, fara a se tine cont de faptul ca fiecare are propriul ritm si ca unii nu pot asimila suficient de rapid materia. In plus, mai spune el, nu numai ca programa scolara nu este adaptata in functie de nevoile tinerilor, dar nici nu stimuleaza gandirea logica."Cea mai mare greseala este modul de predare universal. Gandirea logica a elevilor si studentilor este prea putin dezvoltata si exploatata, actiune ce rezulta in dezinteresul multora fata de anumite subiecte. Programa scolara nu este adaptata fiecarui elev sau student in parte, iar acest lucru se vede. Este impus acelasi ritm de predare si invatare tuturor, iar cerinta este, de cele mai multe ori, sa inveti pe dinafara. Notele sunt direct proportionale cu volumul de informatie pe care reusesti sa il memorezi si reproduci, desi ar trebui sa expuna gandirea logica a elevului", explica tanarul.Pe platforma sa, WellCode, se porneste exact de la ideea ca fiecare "invatacel" are propriul sau ritm. Iar pana azi a fost o mare reusita, dovada si faptul ca aproape 100.000 de persoane au accesat cel putin o data WellCode. Alte cateva mii o fac frecvent, pentru ca au acces la un curs de baza gratuit. Mai departe, exista si un curs contracost, urmat de 400 de tineri din intreaga tara. Pretul, la fel ca si materia cursului, depinde de cerintele fiecaruia dintre cursanti.Ca element de noutate fata de alte platforme si cursuri similare este faptul ca fiecare intrebare isi gaseste raspunsul, indiferent de ora, pentru ca Trimbitas si colegii sai sunt prezenti aproape non-stop pe platforma.Iar rezultatele nu au intarziat sa apara. Au existat cazuri in care elevi aparent mediocri, care nu reuseau sa tina pasul cu programa scolara, au ajuns la nivelul la care, dupa doar cateva luni de curs, au fost capabili sa rezolve probleme de olimpiada judeteana si nationala."Multi elevi de liceu de la profil matematica-informatica unde nu invatau informatica destul de avansat in timpul orelor, au ajuns din nou sa rezolve probleme complexe intr-un timp foarte scurt.Am avut clienti care, datorita noua, a reusit sa obtina nota 10 la examenul de Bacalaureat. Cu ajutorul oferit de noi, un elev din clasa a 6-a, care nu a studiat informatica in scoala, a obtinut medalia de bronz la Olimpiada Balcanica de Informatica pentru juniori", spune Trimbitas.Si chiar daca proiectul s-a dovedit un adevarat succes, tanarul pregateste cateva update-uri. In primul rand este vorba de extindere. "Avem cativa straini, dar este vorba in primul rand de straini din Romania.Pe viitor vrem sa ne extindem si sa le oferim servicii, cursuri dedicate si strainilor, in engleza, dar poate si in alte limbi de circulatie . Si mai aveam cateva idei, intotdeauna e loc de mai bine, dar pana acolo mai avem cativa pasi de facut", a incheiat Petru Trimbitas.