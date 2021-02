Povestea impresionanta a unui politist care a tinut piept unui "bombardier" din Strehaia: "Nu te amenint, o sa te fac cand ne vedem, cand o sa fii fara uniforma"

Asa a ajuns Robert sa castige un prejudiciu moral de 5.000 de lei, pe care l-a donat unui ONG care se ocupa de copiii cu dizabilitati neurologice.Sindicatul Europol a postat pe Facebook o postare despre Robert si intreaga lui patanie. Robert este un tanar politist care a fost repartizat dupa absolvirea scolii de agenti de politie la Brigada Rutiera Bucuresti. Ulterior, a reusit sa se intoarca in judetul sau de domiciliu, Mehedinti, unde a fost repartizat la formatiunea rutiera din Strehaia.Strehaia e renumita inca de la inceputurile manelelor in Romania, iar "bombardierii" sunt dintre cei mai autentici, dintre cei care te "dezbraca" de uniforma sau care iti spun ca fac "suta de mii de euro pe luna p'afara". Cu toate aceste acestea, Robert aplica legea indiferent de marca autoturismului, de hainele "dolce&banana" sau de ceasul "de aur" de la mana soferului.Asa s-a intamplat si la finalul anului 2020 cand a oprit un sofer care a incalcat o regula de circulatie rutiera pentru care i-a suspendat si dreptul de a conduce pentru 30 de zile. Soferul a incasat greu vestea, mai ales ca era contrariat de "tupeul" unui "mucos" care are curajul sa ii "ia lui permisu". Dupa citirea procesului verbal soferul a inceput sa il ameninte pe politist: "Te fac, iti rup picioarele! Nu te amenint, o sa te fac cand ne vedem, cand o sa fii fara uniforma". Din pacate pentru cetateanul european ce are drepturi si nu isi cunoaste obligatiile, toata aceasta conversatie a fost inregistrata de bodycam-ul politstului.Dupa intocmirea dosarului penal, evident ca nu s-a luat nicio masura preventiva fata de sofer. Ba mai mult, a incercat sa scape prin plata unui "prejudiciu moral" de 5000 lei, ca asa l-a invatat avocatul ca da mai bine pentru procuror . Robert nu a profitat insa de aceasta suma. A redirectionat-o in aceeasi zi unui ONG care se ocupa de copiii cu dizabilitati neurologice", se arata in postarea Europol.