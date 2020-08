Povesti cutremuratoare despre viata si moarte: patru romani au murit asteptand o inima noua. Dr. Radu Zamfir: numarul donatorilor de organe a crescut in 2020

Patru romani au murit asteptand o inima

Zamfir: Obtinerea acordului de la familie nu este la indemana oricui

Cati donatori de organe sunt in 2020

Centrele de transplant s-au adaptat rapid pandemiei

Inger salvator la numai 10 luni

Inima unei actrite din Romania, bate in pieptul unui croat

In Romania, oamenii au inceput sa inteleaga ca trecerea in nefiinta a unor persoane dragi ar putea salva alte vieti. Sunt multe familii care accepta ca medicii sa preleveze organe de la rudele aflate in moarte cerebrala. Atii doneaza ei insisi, cu bucurie, un rinichi, persoanelor dragi, daca se stabileste comaptibilitatea.In ceea ce priveste transplatul de cord, conform unui raport al Agentiei Nationale de Transplant, la finalul anului trecut, 32 de romani erau in asteptare, sapte dintre acestia fiind admisi in lista chiar in 2019. Din pacate, insa, tot anul trecut, patru pacienti au murit asteptand o inima compatibila."Inscrierea pacientilor pe listele de asteptare implica un anumit circuit: pacientul cu indicatie de la medicul specialist curant se adreseaza unui centru de transplant acreditat specific pentru fiecare organ, unde este supus unei evaluari si investigatii suplimentare specifice.Specialistii centrului de transplant decid inscrierea unui pacient pe lista de asteptare, in Registrul National de Transplant si ii stabilesc un anumit scor/punctaj, functie de gravitatea bolii si nu numai.In cazul oricarui transplant de organ solid, prioritatea o reprezinta cazurile de urgenta medicala, cand fara un organ salvator pacientul va deceda foarte repede (ore sau zile)", a declarat dr. Radu Zamfir, directorul Agentiei Nationale de Transplant, pentru Ziare.com.Doctorul Radu Zamfir a mai precizat ca, in Romania nu a existat problema obtinerii acordului de la familiile pacientilor aflati in moarte cerebrala, rata de refuz fiind in mod constant situata in jur de 20-23%, in media tarilor europene cu un sistem de transplant foarte dezvoltat."Poporul roman a dat dovada intotdeauna de solidaritate si generozitate si le multumim tuturor familiilor care au acceptat sa faca gestul altruist si de mare omenie pe care au avut puterea sa-l faca.Obtinerea acordului de la familile potentialilor donatori este o munca complexa, incarcata de foarte multa emotie si sensibilitate, care se realizeaza cu maxima responsabilitate si profesionalism.Nu este chiar la indemana oricui. Acesata misiune dificila se afla pe umerii coordonatorilor de transplant din spitalele acreditate pentru activitatea de prelevare, care au fost pregatiti prin cursuri specifice pentru aceasta misiune", a explicat doctorul Zamfir.De altfel, conform unui raport al Agentiei Nationale de Transplant, pe anul 2019, din cele 267 de cereri de accept pentru donare, 63 au fost refuzate.Din punctul de vedere al donarii de organe, romanii par sa fi inteles ca un gest simplu, chiar daca dureros, poate salva mai multe vieti."Pentru Agentia Nationala de Transplant anul 2019 a reprezentat anul in care activitatea de transplant a inceput sa revina, treptat, la perfomantele din anii de referinta, cand Romania se compara cu tarile cu experienta in domeniu.Dupa cativa ani in care sistemul de transplant a fost permanent supus la atacuri menite sa distruga increderea in beneficiile activitatii de transplant, din a doua jumatate a anului 2019 putem vorbi de o relansare a activitatii, concretizata in vieti salvate si redate familiilor si societatii", a explicat dr. Radu Zamfir.Potrivit datelor transmise de medicul Radu Zamfir, in anul 2019 au fost 85 de donatori reali, de la care s-a realizat prelevare multiorgan si de tesuturi, cu 20 mai multi fata de anul 2018 cand au fost 65 de donatori."Inceputul anului 2020 se arata foarte promitator pentru activiatea de transplant, avand un numar de 23 de donatori in primele doua luni ale anului, fata de patru donatori in aceeasi perioada a anului trecut. Desigur ca situatia generala creata de pandemia COVID 19 si-a pus amprenta si pe activitatea de donare, deci, implicit de transplant.Cu toate acestea, programele de transplant au facut eforturi pentru a continua cat mai aproape de normal si au functionat, avand un numar mai mare de donatori anul acesta (49) fata de aceeasi perioada a anului trecut (44). Este de remarcat ca in primele doua luni ale acestui an au fost realizate patru transplanturi de cord, iar in tot anul 2019 au fost sase", a mai transmis dr Zamfir.In prezent, in Romania sunt trei centre in care se poate face transplant de cord. Unul este in Bucuresti, la Floreasca, altul la Oradea, iar celalalt la Baia Mare."In ciuda problemelor create de pandemie, activitatea de transplant a continuat, recomandarea ANT a fost ca aceasta activitate sa continue atat timp cat raportul risc/beneficiu este in favoarea pacientului.Unitatile sanitare implicate in activitatea de transplant au depus eforturi considerabile pentru a mentine aceasta activitate, deoarece cei care au nevoie de transplant au o boala grava, iar timpul nu le permite sa astepte. Spitalele implicate s-au reorganizat si adaptat rapid la provocarea COVID 19, astfel incat activitatea de transplant nu s-a oprit in aceasta perioada, asa cum s-a intamplat in alte tari", a mai spus seful Agentiei Nationale de Transplant.In urma cu o saptamana, un adolescent de 14 ani din judetul Bacau, cu afectiuni renale grave, va duce o viata normala dupa ce parintii unui copil in varsta de 10 luni aflat in moarte cerebrala la un spital din Cluj au fost de acord sa doneze organele. Operatia reprezinta o premiera medicala pentru Romania, deoarece este vorba de cel mai mic donator in moarte cerebrala inregistrat pana acum la noi in tara.Pentru salvarea baiatului de 14 ani, medicii si pediatrii de la Spitalul "Dr.C.I.Parhon" din Iasi au stat, duminica trecuta, mai bine de sapte ore in blocul operator."Eram tot timpul constienta ca pentru sanatatea copilului meu cineva trebuie sa moara, dar nu ma asteptam sa fie un bebelus cel care ii va da o noua viata copilului meu. Eram bucuroasa pentru copilul meu, dar in acelasi timp eram necajita ca o mama plange dupa un copil. Le multumesc din suflet parintilor. N-am cuvinte. Din suflet le multumesc pentru decizia luata", a spus mama copilului salvat.Sunt insa si cazuri in care organe prelevate in Romania salveaza vieti peste hotare. Anul trecut, inima actritei Ema Vetean, intrata in moarte cerebrala dupa un accident grav de circulatie , a salvat viata unui croat. Celelalte organe, ficatul, plamanii, corneea si rinichii au salvate alte vieti din Romania. Prelevarea de organe s-a facut, la Spitalul de Urgenta din Sibiu, in octombrie 2019."Noi, Agentia, avem o preocupare constanta de a creste numarul de donatori inclusiv prin realizarea de acorduri internationale. Avem deja un acrod semnat cu Republica Moldova. Este un acord de schimb de experienta si schimb transfrontalier de organe. De asemenea, avem in curs de finalizare un acord similar cu Bulgaria", a mai precizat Radu Zamfir.In baza acestor acorduri, daca in Romania exista un excedent de organe, iar in strainatate sunt identificati receptori compatibili, acestea pot merge in tarile respective. De asemenea, daca un organ din acele state este compatibil cu un pacient roman, va fi transplantat acestuia.Medicul Radu Zamfir este unul dintre cei cinci supravietuitori ai accidentului aviatic produs in anul 2014 in Muntii Apuseni. La bordul avionului se aflau dr. Radu Zamfir de la Spitalul Fundeni, dr. Valentin Calu de la Spitalul Elias, dr. Catalin Pivniceru de la Spitalul "Sfanta Maria", dr. Sorin Ianceu de la Spitalul Municipal din Beius si Aurelia Ion, voluntara, studenta in anul V la Institutul de Medicina Militara din Bucuresti. Echipa urma sa preleveze ficatul, rinichii si corneele de la o donatoare de peste 60 de ani care suferise un accident vascular cerebral.In urma tragediei, Pilotul Adrian Iovan si studenta la medicina Aurelia Ion si-au pierdut viata.Primele incercari de transplant de organe in Romania dateaza inca de la inceputul secolului douazeci.Citeste si: