Poza ridicola postata de Marcel Vela pe Facebook: "Suntem cu ochii pe toti cei care incalca legea". Replica lui Ludovic Orban

Mesajul a fost postat astazi, 14 august, pe pagina sa de Facebook, inaintea sedintei de guvern."Nu sunt in campanie, nu sunt in concediu si suntem cu ochii pe toti cei care incalca legea. De aici, de la Ministerul Afacerilor Interne, avem grija sa fiti cu totii in siguranta. P.S. Stiu ca si voi sunteti cu ochii pe mine si ne sustineti in tot ce facem!", a transmis Marcel Vela pe reteaua de socializare.Mesajul a fost taxat de premierul Ludovic Orban , care a avut o conversatie cu subordonatul de la Interne in cadrul sedintei de Guvern:Dl. ministru Vela, am vazut ca ati capturat si ati reusit extradarea... Aici vreau sa va incurajez si sa transmiteti Politiei, Jandarmeriei ca trebuie sa intensifice lupta impotriva retelelor infractionale, impotriva clanurilor interlope, fara menajamente, toleranta zero fata de infractionalitate.Am inteles, domnule prim-ministru, suntem cu ochii pe ei!Sunteti cu ochii pe ei, dar daca numai va uitati la ei, va dati seama ca... Trebuie sa fiti cu altceva pe ei...Si cu legea, evident.Aici ar trebui sa asigurati o buna colaborare cu toti factorii institutionali care sunt implicati in acest efort, atat de la cunoasterea efectiva a grupurilor infractionale, cat si colaborarea cu justitia, cu procurorii, cu instantele, astfel incat sa fim extrem de eficienti in orice interventie . Iar acolo unde sunt sefi de politie care nu iau masurile impotriva acestor retele infractionale trebuie schimbati fara niciun fel de menajamente.Am demarat mai multe controale si chiar la nivelul municipiului Bucuresti este trimis Corpul de control al ministrului pentru a clarifica unele aspecte care au fost scoase in evidenta in ultima perioada.Adica la nivelul sectiilor de politie, unde, sa zic, se face legatura directa, trebuie facuta o evaluare foarte serioasa. Aici aveti structuri care au capacitatea de a face aceste evaluari si de a stabili foarte clar unde sunt necesare schimbari.Ministrul de Interne a mai transmis un mesaj asemanator pe 7 august, prin care incuraja romanii sa aiba incredere in institutiile statului cu atributii in combaterea criminalitatii, despre care spune ca lucreaza impreuna pentru a-si face datoria.Acesta a spus ca, in fiecare vineri, MAI va comunica actiunile desfasurate in cursul saptamanii iar in finalul declaratiei de presa a transmis un mesaj pentru "clanuri, interlopi si raufacatori: Suntem cu ochii pe voi!"."Din aceasta saptamana, in fiecare zi de vineri, va vom prezenta toate actiunile MAI care au loc in cursul saptamanii privind combaterea criminalitatii.Acest fenomen criminogen se manifesta prin forme agresive si trebuie sa fiti la curent cu activitatea noastra. MAI are reactii unitare, structurate si eficiente. Avem planuri comune cu alte institutii in strategii tintite pe grupurile infractionale.Cetatenii onesti ai acestei tari nu trebuie sa se teama. Suntem o tara sigura, in ceea ce priveste ordinea publica", a declarat Vela.Marcel Vela a incheiat declaratia de presa cu un avertisment catre persoanele care intentioneaza sa incalce legea: "Am in incheiere un mesaj pentru clanuri, interlopi si raufacatori: Suntem cu ochii pe voi".