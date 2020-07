Prahova: 6 turisti din Bucuresti, blocati in apropierea Barajului Paltinu, intr-o zona impadurita

Potrivit Inspectoratului Judetean de Jandarmi Prahova, cei sase au plecat pe timpul zilei din Breaza, impreuna cu o alta persoana, care are domiciliul in aceasta localitate, pentru a ajunge la Barajul Paltinu.Din cauza intunericului, grupul a pierdut directia, astfel ca persoana care locuieste in zona a decis sa coboare pe coarda pentru a iesi catre drumul de legatura care duce la baraj."Acesta a fost singurul care a reusit sa coboare in siguranta in drum, de unde a apelat SNUAU 112, solicitand ajutor. Cei sase turisti au fost contactati de catre jandarmi si indrumati sa ramana pe loc, in loc sigur, pana la sosirea echipajului format din 4 jandarmi montani (...) echipati cu materialele necesare interventiei pentru coborare in rapel", precizeaza sursa citata.