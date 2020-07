Prahova: Amenda de 5.000 de lei in statiunea Azuga, dupa ce politistii au gasit oameni care consumau alcool si mancare in interiorul unui restaurant

"Politistii din cadrul Politiei Statiunii Azuga au depistat 9 persoane care consumau produse alimentare si bauturi alcoolice si nealcoolice in spatiul comun de servire a mesei din interiorul unui restaurant din localitate, desi aceasta activitate este suspendata conform prevederilor legale in vigoare, motiv pentru care operatorul economic a fost sanctionat contraventional conform prevederilor Legii nr. 55/2020, cu amenda in valoare de 5.000 de lei", informeaza Politia Judeteana Prahova intr-un comunicat remis duminica seara.Amenda data operatorului economic din statiunea de pe Valea Prahovei este doar una dintre cele aproape o suta date in cursul zilei de duminica de echipele de control din judetul Prahova.Astfel, conform datelor facute publice de Politia judeteana Prahova, 116 societati comerciale au fost controlate duminica, fiind aplicate in total 97 de sanctiuni contraventionale, in cuantum de peste 30.900 de lei. Dintre acestea, 49 de sanctiuni au fost aplicate pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala, una pentru organizarea de activitati in spatiul public/privat/inchis pentru care au fost instituite restrictii ori interdictii, sase de natura economica si 41 pentru fapte de incalcare a unor norme de convietuire sociala.