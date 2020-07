Prahova: Creste numarul cazurilor de COVID-19 din Spitalul de Psihiatrie Voila. 21 de noi infectari au fost depistate dupa testarea intregului personal

"Dintre persoanele infectate cu noul coronavirus , 21 au fost confirmate intr-o sectie a Spitalului de Psihiatrie Voila, acolo unde DSP Prahova a descoperit in aceasta saptamana un focar de infectie. In prima faza, a fost vorba de 13 angajati. Ulterior, dupa testarea intregului personal si a pacientilor, au mai fost inregistrare confirmari cu SARS-CoV-2 la 16 pacienti si alti cinci angajati" informeaza vineri Prefectura Prahova intr-un comunicat de presa.De la inceputul epidemiei, la nivelul judetului Prahova, au fost confirmate ca infectate cu SARS-CoV-2 un 1940 de persoane. Dintre acestea, 1.351 au fost declarate vindecate si externate, iar 82 au decedat. Ultimele trei decese au avut loc la persoane cu varste cuprinse intre 60 si 70 de ani, toate avand si alte afectiuni medicale grave.Potrivit ultimelor raportari, in spitalele din judet, unde sunt tratati bolnavi COVID-19, in sectiile de terapie intensiva, sunt internati 26 de pacienti, dintre care 19 sunt ventilati.