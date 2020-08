Prahova: Curtea de Apel Bucuresti ridica masura carantinei in comuna Gornet, insa nu acorda despagubiri

Pe de alta parte, judecatorii au respins cererea autoritatilor locale ca DSU sa plateasca daune de 4 milioane euro."Admite in parte cererea. Respinge actiunea restransa si modificata formulata de reclamantul Bogdan Dumitru, in contradictoriu cu paratul Departamentul pentru Situatii de Urgenta, ca neintemeiata. Admite, in parte, actiunea restransa si modificata formulata de reclamanta UAT Comuna Gornet, prin reprezentant legal primar, in contradictoriu cu acelasi parat. Anuleaza Ordinul sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta nr. 4659202/22.07.2020 privind instituirea carantinei zonale in localitatea Gornet, comuna Gornet, judetul Prahova. Respinge capatul de cerere in pretentii din actiunea reclamantei UAT Comuna Gornet, ca neintemeiat. Cu recurs in termen de maximum 2 zile de la comunicare. Recursul se depune la Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII - a Contencios Administrativ si Fiscal", se arata in hotararea CAB.Decizia instantei nu este definitiva, insa este executorie.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Prahova a votat, in data de 22 iulie, instituirea carantinei zonale in comuna Gornet, dupa ce in decurs de doua saptamani in localitate au fost depistate 15 cazuri de COVID-19. Ulterior, seful DSU a emis un ordin in acest sens.Pe 29 iulie, autoritatile locale din Gornet au atacat ordinul DSU in instanta Initial, avocatul care reprezinta comuna Gornet, Bogdan Dumitru, a declarat ca autoritatile locale cer despagubiri in valoare de 500.000 euro de la DSU cu titlul de daune morale/daune interese, in conditiile in care peste 450 de persoane au ramas fara locuri de munca pentru ca nu au mai fost primite de catre angajatori din alte localitati, iar cetatenii comunei nu sunt acceptati in magazine, farmacii si alte locuri publice din comunele limitrofe, fiind total izolati si chiar "apostrofati".Avocatul a anuntat ca majoreaza la 4 milioane euro despagubirile cerute DSU.Bogdan Dumitru le-a solicitat judecatorilor de la Curtea de Apel Bucuresti sa constate nelegalitatea hotararii prin care s-a impus carantina in comuna, el spunand ca DSU a invocat, la emiterea ordinului, o hotarare a autoritatilor judetene care nu are legatura cu instituirea starii de carantina, ci cu "masuri pentru eliminarea raspandirii pestei porcine".El a reclamat faptul ca DSP Prahova nu a efectuat niciodata o ancheta epidemiologica si nu a existat niciun fel de colaborare intre prefect si autoritatile locale.Pe 22 iulie, Departamentul pentru Situatii de Urgenta a anuntat instituirea carantinei zonale in localitatea Gornet din judetul Prahova.Potrivit datelor transmise de Prefectura Prahova, masura carantinei a fost instituita pentru 14 zile, cu posibilitate de prelungire in functie de evolutia raspandirii comunitare a noului coronavirus "In comuna Gornet exista un trend crescator al cazurilor in ultimele 14 zile - au fost inregistrate 15 cazuri noi in perioada 8 - 20.07.2020; rata de infectare depaseste nivelul de 3 cazuri /1.000 de locuitori; cazurile sunt inregistrate in comunitate (nu exista comunitati inchise); ponderea populatiei cu varsta de 65 de ani si peste este similara in comuna cu cea din restul judetului; personalul de specialitate din cadrul Directiei de Sanatate Publica Prahova, care efectueaza anchetele epidemiologice, este depasit de numarul de cazuri noi zilnice", sustinea atunci Prefectura Prahova.