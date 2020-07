Prahova: O persoana din satul Gornet aflat in carantina, a plecat la mare. Autoritatile au deschis dosar penal

Potrivit unui comunicat emis, luni, de Parchetul de pe langa Judecatoria (PJ) Valenii de Munte, lucratori din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 8 Baltesti s-au sesizat din oficiu, sambata, cu privire la faptul ca o persoana din satul Gornet s-a deplasat, in cursul aceleiasi zile, pe raza statiunii Costinesti din judetul Constanta, incalcand masura impusa pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus.In acest caz a fost deschis dosar penal, cauza fiind inregistrata la PJ Valenii de Munte.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Prahova a votat, miercuri, instituirea carantinei zonale in satul Gornet, dupa ce, in decurs de doua saptamani, in comuna au fost depistate 15 cazuri de COVID-19. Ulterior, seful DSU a emis un ordin in acest sens.