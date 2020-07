Prahova: Trei cazuri confirmate si trei suspecti de coronavirus la Primaria Ploiesti; un alt focar e la o societate comerciala

Primarul Adrian Dobre a declarat marti, pentru AGERPRES, ca ultimul caz confirmat este cel al city-managerului Teodora Marin, anterior fiind depistati pozitiv cate un angajat al Directiei Tehnic Investitii (DTI) si al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare (ASSC), care functioneaza in subordinea primariei.Astfel, primul caz a fost depistat in urma cu aproximativ doua saptamani la DTI, angajatul respectiv fiind trimis acasa, iar toti colegii de birou testati, niciunul nefiind confirmat.In cazul angajatului ASSC s-a procedat intr-un mod similar, personalul care lucreaza in acelasi birou fiind trimis la domiciliu si urmand sa fie testat peste o saptamana, conform recomandarii Directiei de Sanatate Publica (DSP), a precizat Dobre.In cazul city-managerului au fost identificati 11 contacti directi, intre care secretara acesteia si soferul ei, toti urmand sa fie testati.De asemenea, tot la ASSC mai sunt trei suspecti, fiind vorba despre angajati care au in familie rude testate pozitiv pentru noul coronavirus. Toti acestia se afla la domiciliu si vor fi testati.Primarul Adrian Dobre a explicat ca la nivelul Spitalului de Pediatrie Ploiesti, care functioneaza in subordinea primariei, va fi amenajat un spatiu cu circuit special pentru a se preleva probe de la angajatii primariei si ai institutiilor subordonate, unitatea sanitara dispunand de un aparat Real Time PCR care elibereaza rezultatele in cinci ore.Totodata, un focar de COVID-19 a fost inregistrat la o societate comerciala din Ploiesti.Potrivit datelor comunicate de Prefectura Prahova, in evidentele DSP exista sapte persoane confirmate la aceasta societate, insa firma respectiva a facut testari suplimentare ale personalului, avand in evidente 14 persoane testate pozitiv."DSP a solicitat societatii respective datele celor nou confirmati pentru a extinde ancheta epidemiologica. Societatea in cauza a dispus deja masuri suplimentare privind activitatea, printre care si izolarea angajatilor care au fost contacti directi ai celor confirmati", mai arata sursa citata.