Prahova: Un barbat a fost ucis de doua persoane. S-ar fi certat pentru o capita de fan

"In urma unui apel 112, mai multe echipe de politisti si jandarmi s-au deplasat in Boldesti Scaeni, ocazie cu care au gasit un barbat de 47 de ani decedat, prezentand leziuni traumatice. La fata locului s-a deplasat un procuror criminalist din cadrul Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova impreuna cu politisti din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Prahova si un medic legist care au efectuat cercetari, stabilind faptul ca persoana decedata este victima unui omor ", au transmis reprezentantii Inspectoratului Judetean de Politie Prahova.Sursa citata precizeaza ca "din cercetarile efectuate a rezultat faptul ca persoana a fost chemata pentru a strange fan la o adresa invecinata, apoi pe fondul consumului de alcool si al unor neintelegeri legate de o capita de fan, doi barbati l-ar fi lovit cu un obiect contondent si un obiect taietor-intepator in zona toracelui si abdomenului. Victima a decedat".Reprezentantii IPJ Prahova mai spun ca cei doi barbati au fost prinsi de politisti, procurorul dispunand retinerea acestora pentru 24 de ore, fiind prezentati instantei cu propunere de arestare preventiva.