Planul lui Ciolacu. Presedintele PSD negociaza intens cu parlamentarii AUR si cu cei ai minoritatilor

"In fiecare sesiune parlamentara avem dreptul la o motiune de cenzura. Am pornit negocierile cu ceilalti parlamentari in ceea ce priveste sustinerea unei motiuni de cenzura. Am inceput si cu formatiunea AUR si cu parlamentarii... Nu cred ca minoritatile nationale vor mai sustine acest guvern mult timp. Nu stiu nici UDMR-ul cat o sa mai stea sa faca parte dintr-un asemenea guvern. (...) ce se intampla acum? Ei nu au facut congrese. Ei nu-si pierd numai posturile din Guvern. Problema lor prioritara nu e sa guverneze", a afirmat Marcel Ciolacu, marti seara, la TVR.CITESTE SI: " target="_blank">Cum a explicat Marcel Ciolacu episodul cu banii care ii sar din buzunar: "Nu am portofel". Care este gluma preferataEl a spus ca PSD este "o minoritate" in Parlament, iar motiunea de cenzura este instrumentul pe care il are la dispozitie.El a criticat in termen duri actuala coalitie aflata la guvernare."Sunt si prosti, sunt si hoti si mincinosi", a spus Ciolacu despre actualii guvernanti.