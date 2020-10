Consiliul Europei constata "cu regret" ca predarea limbii romane in Vidin a fost intrerupta

In cea de-a patra Opinie referitoare la Bulgaria, publicata luni, Comitetul Consultativ privind Conventia-cadru pentru protectia minoritatilor nationale al Consiliului Europei noteaza ''cu regret'' ca predarea limbii romane in Vidin a fost intrerupta. In prezent, se spune in document, limba romana este predata doar ca limba straina la Liceul Mihai Eminescu din Sofia, care permite studierea intensiva a limbii romane si unde se predau si alte discipline in aceasta limba.Comitetul consultativ saluta disponibilitatea studiilor in limba romana la Sofia, dar observa ca nu este oferita nicio predare in limba romana sau a limbii romane in sistemul de invatamant obisnuit in zonele in care vorbitorii de romana traiesc in numar semnificativ, in special in regiunea Vidin. Comitetul consultativ solicita autoritatilor bulgare ca, in cooperare cu vorbitori de limba romana, sa faca disponibila predarea in sau a limbii romane in zonele locuite traditional de aceasta minoritate.Conform documentului Consiliului Europei, in afara de dreptul de a invata propria limba materna, in Bulgaria nu exista un cadru juridic cuprinzator care sa acorde drepturi specifice persoanelor apartinand minoritatilor, in domeniile cultura, mass-media, utilizarea limbii in contactele cu autoritatile, semnalizare topografica sau participare politica.