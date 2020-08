Predictiile specialistilor: Vara va continua si in septembrie. 2020 ar putea sa fie cel mai calduros an din istorie

"A fost un an al extremelor meteorologice inca de la debutul lunii ianuarie si pana in prezent si o vara a extremelor meteorologice.Nu excludem ca si in Romania, anul 2020 sa se alature anilor din seria celor mai caldurosi din istoria masuratorilor meteorologice.Am inregistrat pentru ziua de ieri, la noua statii meteorologice, depasiri de recorduri maxime zilnice, ale unei zile de 29 august si chiar si primele zile din toamna 2020 va aduce in atentia noastra, mai ales pentru zonele din sudul si sud-estul tarii valori de 35-36 de grade Celsius.Vorbim pentru prima saptamana 31-7 septembrie de temperaturi mai ridicate decat in mod obisnuit in aproape toata tara, iar a doua saptamana 7-14 septembrie pastreaza acelasi semnal, din nou, pentru zona de sud si sud-est.", a spus Elena Mateescu la Digi24