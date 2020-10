Prefectul de Constanta afirma ca judetul nu raporta numarul total de teste COVID-19 facute, nefiind incluse cele din unitati private, dar s-au raportat toate cazurile pozitive

"Ceea ce a diferit in raportari a fost numarul de teste care a fost raportat, nu rezultatul lor", a sustinut prefectul, precizand ca aceasta problema a fost remediata si in prezent sunt raportate la Bucuresti toate testele de COVID-19 realizate in Constanta.Silviu Cosa a declarat, luni, pentru Agentia de presa News.ro, ca Directia de Sanatate Publica din Constanta nu a raportat toate testele de COVID-19 la Bucuresti, fiind trimise doar cele facute in unitati de stat, precizand ca numarul populatiei infectate in ultimele 14 zile a fost raportat insa corect."Rata de incidenta de care se tine cont atunci cand se iau anumite masuri este calculata ca un procent intre numarul populatiei localitatii respective si numarul de infectati, numarul de persoane determinate pozitive in ultimele 14 zile. Acest numar al populatiei infectate in ultimele 14 zile a fost intotdeauna exprimat corect. Ceea ce a diferit in raportari a fost numarul de teste care a fost raportat, nu rezultatul lor. De ce? Pentru ca s-au facut teste de unitati de stat sau unitati particulare, unele din unitatile particulare trimitand aceste teste spre prelucrare in exteriorul judetului, dar la intoarcere toate rezultatele, fie pozitive sau negative, au fost contorizate la nivelul DSP Constanta", a explicat prefectul Constantei.El a precizat ca, daca o unitate privata face o testare si o trimite spre analiza intr-un alt judet, atunci aceasta este introdusa acolo in sistemul respectiv, dar rezultatul se regaseste la Constanta, in localitatea de unde este pacientul, pentru a putea fi calculata rata de incidenta.Silviu Cosa a mentionat ca nu stie cat timp a durat aceasta situatie, fiind in functie de numai doua saptamani, dar ca de la mijlocul saptamanii trecute sunt raportate toate testele, fie ca sunt facute de entitati private sau de cele de stat.De la inceputul pandemiei, in judetul Constanta au fost confirmate peste 5.000 de persoane infectate cu Covid-19, iar rata de incidenta la nivelul municipiului Constanta a ajuns la 2.50.