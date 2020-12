VIDEO Prefectul Brailei, gafe amuzante in timpul ceremoniei militare de Ziua Nationala

Simona Draghincescu a facut dreapta imprejur in fata Garzii de Onoare, iar apoi s-a invartit de doua ori pe loc, in timpul ceremoniei care s-a desfasurat in centrul orasului Braila, cu ocazia zilei de 1 Decembrie, potrivit Digi24.ro "Sarbatorim astazi impreuna Ziua Nationala a Romaniei, cu recunostinta pentru sacrificiul si intelepciunea inaintasilor nostri, care au facut posibila Romania Mare, dar si cu incredere si speranta in viitorul pe care noi, ca natiune, alegem sa-l construim, in acord cu valorile democratiei si libertatii.Ca de fiecare data, Ziua Marii Uniri este un indemn la unitate, solidaritate si mandrie nationala. 1 Decembrie ne aminteste, an de an, ca aceasta natiune are forta de a-si implini marile idealuri, chiar in pofida celor mai potrivnice circumstante istorice", scrie Simona Draghincescu pe Facebook